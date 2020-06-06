Bankaya sanal imza çek suçuna esneme geliyor

Son yasal düzenlemeyle cezaevlerinden şartlı olarak tahliye edilen çek suçluları için yeni bir adım daha atıldı. Çek suçlularının yeniden cezaevine girmemek için çek bedelinin bir kısmını alacaklıya ödeme zorunluluğunda süre şartı 1 yıla çıkarılacak.

AK Parti'nin hazırladığı torba yasa teklifine göre ticari amaçla; makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlara, satışa sunanlara, bulunduranlara ve nakledenlere üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası uygulaması 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Afetzedeye kredi

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara verilecek ceza ise bir yıl ertelenecek. AK Parti, ekonomiye ilişkin hazırladığı yeni torba yasa teklifini dün TBMM Başkanlığı'na sundu. 12 farklı kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapan pakette şu düzenlemeler de yer aldı:

Vakıfbank'ın gayrimenkul yatırım ortaklıkları, bundan böyle Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayacak.

2020'de meydana gelen depremlerde hasar gören konut, ahır ve iş yerleri için afetzedelere borçlandırmaları yapılmak kaydıyla kredi desteği sağlanacak.

Aylık kesilmeyecek

Zorunlu sigortalılığa tabi olsa dahi kısa süreli çalışma olarak adlandırılan işlerde çalışanların aylıkları kesilmeyecek.

Kamu kurumlarıyla kamu bankalarının mali yıl içinde oluşabilecek ilave finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla, ikrazen ihraç edilecek özel tertip devlet iç borçlanma senetlerinin limiti, 2020 yılı için belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde 5'ine kadar uygulanacak.

Bankaya giderek imza atmaya son

Kovid-19 nedeniyle bankalarla yapılan kredi kartı sözleşmeleri de dahil tüm sözleşmeler artık uzaktan iletişim araçları veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Böylece fiziki belge ve ıslak imza dönemi de kapanmış olacak. Aynı şekilde abonelik sözleşmeleri ve iptali elektronik yöntemle yapılacak.

Karşılıksız çekte süre uzadı

24 Mart 2020'ye kadar işlenen çek suçlarından ceza alan ancak son düzenlemeyle tahliye edilenler, tahliye tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorunda olacak. Bu süre daha önce 3 ay olarak belirlenmişti.

Tütün cezasına erteleme

Ticari amaçla; makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlara, satışa sunanlara, bulunduranlara ve nakledenlere yönelik belirlenen üç yıldan altı yıla kadar hapis cezasına ilişkin uygulama 1 Temmuz 2020'de yürülüğe girecek. Yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara verilecek üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ise bir yıl ertelenecek. Söz konusu düzenleme, 1 Temmuz 2021'de uygulanmaya başlanacak.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarında iç kontrol sistemi oluşturulacak.