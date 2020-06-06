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Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
|06 Haziran 2020 09:51
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Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi'nde Beşiktaş istikametine seyreden A.Y'nin kullandığı 34 ZD 1327 plakalı motosiklet, Çöp Yolu Varyantı üzerinde bariyerlere çarptı.
Sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Olay yerindeki incelemenin ardından A.Y'nin cesedi morga götürüldü.
Kaza nedeniyle aksayan ulaşım inceleme ve motosikletin kaldırılmasının ardından normale döndü.
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