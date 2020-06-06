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'Normalleşmedeki tedirginlik esnafı zor durumda bırakıyor'

"Halen tedirginlik hisseden vatandaş lokantaya, berbere gitmeye, taksiye, dolmuşa binmeye çekiniyor"- "Oysaki esnafımızın dükkanı, taksisi her zamankinden katbekat daha hijyenik"
 06 Haziran 2020 10:16
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'Normalleşmedeki tedirginlik esnafı zor durumda bırakıyor'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Halen tedirginlik hisseden vatandaş lokantaya, berbere gitmeye, taksiye, dolmuşa binmeye çekiniyor. Oysaki esnafımızın dükkanı, taksisi her zamankinden katbekat daha hijyenik." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında geçici olarak kapatılan iş yerlerinin büyük çoğunluğunun 1 Haziran'dan itibaren açıldığını, birçok kısıtlamanın kaldırıldığını ve Türkiye'de normalleşme sürecinin başladığını anımsattı.

Buna rağmen esnafın kazancının "normalleşmediğine" dikkati çeken Palandöken, "Halen tedirginlik hisseden vatandaş lokantaya, berbere gitmeye, taksiye, dolmuşa binmeye çekiniyor. Oysaki esnafımızın dükkanı, taksisi her zamankinden katbekat daha hijyenik." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, salgın süresince 2 milyondan fazla esnafın büyük hasar aldığına işaret ederek, internet kafe, düğün salonu ve eğlence merkezleri gibi yerlerin halen kapalı olduğunun altını çizdi.
Anadolu Ajansı
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