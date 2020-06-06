Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
|06 Haziran 2020 10:23
|Yazdır
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
Sıcaklıkların, bölgede 2 ila 4 derece artarak, mevsim normalleri üzerine çıkması öngörülüyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
06 Haziran 2020 12:54
|Gaziantep'te polislerden doğum günü sürprizi
06 Haziran 2020 12:20
|'Trafik kazası' diye gitti evlilik teklifi aldı
06 Haziran 2020 11:50
|Sahillerde normalleşme yoğunluğu! Sosyal mesafe çizgileri silindi
06 Haziran 2020 09:15
|Türk bilim insanı hedefini büyüttü
06 Haziran 2020 08:59
|Oyunların içindeki gizli tehlikeler
06 Haziran 2020 07:51
|Süper bulaştırıcı aramızda
06 Haziran 2020 07:36
|En çok burundan yayılıyor: Maskeyi sadece ağzına takanlar dikkat
06 Haziran 2020 06:40
|Hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak - Haritalı
06 Haziran 2020 06:31
|Elazığ'da 'Ay Tutulması' Harput'tan izlendi
06 Haziran 2020 00:38