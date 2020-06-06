75 ilde bulunan gündüz bakım merkezleri 1 Temmuz'dan itibaren yeniden açılacak
75 ilde bulunan gündüz bakım merkezleri 1 Temmuz'dan itibaren yeniden açılacak
|06 Haziran 2020 10:37
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "75 ilde bulunan gündüz bakım merkezleri 1 Temmuz'dan itibaren yeniden açılacak" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, normalleşme süreci ile birlikte 1 Temmuz'dan itibaren 75 ilde bulunan Gündüzlü Bakım Merkezlerinin faaliyete geçeceğini duyurdu.
Gündüz bakım alanında tam veya yarı zamanlı olarak engelli vatandaşlara hizmet sunulduğunu aktaran Selçuk, bu yıl itibariyle Gündüz Bakım Merkezlerinin sayısının 123'e ulaştığını açıkladı.
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