1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Terör örgütü DEAŞ'a yılın ilk 5 ayında büyük darbe

DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, örgüte ağır darbe vurmaya devam ediyor. Güvenlik güçleri, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda kentte kanlı eylem planlayan teröristlerin oyununu bozdu- Ocak-mayıs döneminde operasyonlar sonucu, aralarında terör örgütünün sözde üst düzey sorumlularının da bulunduğu 442 şüpheli gözaltına alındı, 76 örgüt üyesi tutuklandı
 06 Haziran 2020 11:36
Yazdır
Terör örgütü DEAŞ'a yılın ilk 5 ayında büyük darbe

- Barış ve huzuru bozmaya çalışan, insanların en mutlu günlerini kana bulayan, yaşlı ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a yönelik yılın ilk beş ayında düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 442 şüpheli yakalandı.

DEAŞ'a yönelik başarılı operasyonlar düzenleyen Türkiye, terör örgütüne karşı çok yönlü mücadele örneği sergileyerek örgüte nefes aldırmadı. Güvenlik güçleri, kesintisiz başarılı operasyonlarıyla başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda kentte kanlı eylem planlayan teröristlerin oyununu bozdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ocak-mayıs döneminde polis, jandarma ve hudut birliklerinin yürüttüğü çalışmalarda, aralarında terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi yabancıların da bulunduğu 442 şüpheli gözaltına alındı, örgüte ait çok sayıda doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 76'sı tutuklandı, zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

Çok sayıda DEAŞ üyesi, yargılandıkları davalarda hapis cezasına çarptırıldı.

- Bazı önemli operasyonlar

Balıkesir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında Irak'ta terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri öne sürülenlerin de olduğu 11 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de haklarında soruşturma yürütülen DEAŞ'ın sözde emirinin eşinin de aralarında bulunduğu 4 kadın, Suriye üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıklarının tespit edilmesi üzerine Hatay'da gözaltına alındı.

Edirne'de jandarma ekiplerince yakalanan Kırgızistan uyruklu çoban K.K'nin DEAŞ üyesi olduğu belirlendi. Hakkındaki 6 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edilen çoban, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Danimarka vatandaşı Y.A, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Kilis'te Suriye sınırında yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık kararıyla Interpol işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırşehir'de terör örgütüne yönelik operasyonda DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin akrabası olduğu öne sürülen 7 şüpheliden biri tutuklandı. Serbest bırakılanlar ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda "Irak'ta bombalı eylemler yaptığını" itiraf eden zanlı tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu belirlenen "Abu Taki Alshamy" kod adlı Suriye uyruklu Y.A.A. (50) yakalandı. İlçede bir inşaatta gözaltına alınan zanlının, Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı El-Meyadin ve El-Bukemal bölgelerinde DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Y.A.A. ile örgütte istihbaratçı olarak faaliyet gösteren oğlu K.E. cezaevine gönderildi.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu zanlı yakalandı. Örgüte tekrar katılmak için Suriye'ye gitme hazırlığı yaptığı öğrenilen zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

- DEAŞ'lıların aldığı cezalardan bazıları

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey üyesi olduğu belirtilen ve yargılandığı davada tahliye edilmesine karar verilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk, itiraz üzerine cezaevinden çıkmadan yeniden tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ adına İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında oldukları ve adreslerinde yapılan aramalarda maket uçakların bulunduğu iddiasıyla 8 sanığın yargılandığı davada Zelimkhan Aslembekovitch Tsaysaev, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, 7 kişinin ise beraatine hükmedildi.

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada Yasir Habib ve Ayman Ramazan, "terör örgütüne silah sağlamak" suçundan 16 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin akrabası oldukları iddia edilen Mohammed Dhajer Talab ve Mohammed Mahmood Mohammed, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı.

Kırşehir'de DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin akrabası 4 sanığa "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün sosyal medya yöneticisinin örgütsel yazışmaları tespit edildi
06 Haziran 2020 11:33		 Barış Pınarı bölgesinde tarım alanlarını hedef alan PKK'lı terörist yakalandı
06 Haziran 2020 10:25
Almanya'dan Türk SİHA'larına büyük övgü
06 Haziran 2020 10:06		 Adana'da terör örgütü PKK operasyonu: 10 gözaltı
06 Haziran 2020 08:07
Ceyhan'da terör propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı
05 Haziran 2020 23:51		 MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu
05 Haziran 2020 23:00
ByLock kullanıcısı eski öğretmene FETÖ'den hapis
05 Haziran 2020 18:24		 FETÖ'nün firari sözde Konya bölge imamı ile eşi yakalandı
05 Haziran 2020 17:27
Kosova'dan getirilen 2 FETÖ sanığına hapis cezası
05 Haziran 2020 15:15		 Siirt'te iki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat bulundu
05 Haziran 2020 14:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:22 - Konya'da geliştirilen robot eklem ve sensörlerle çevresine duyarlı13:14 - 45 kişinin koronavirüse yakalanmasına neden olan nişanın cezası 85 bin 860 lira13:09 - 'Sosyal medya fenomenlerinin gelirleri denetime tabi olsun' çağrısı13:08 - Manisa'da kovalamaca sırasında çatıdan düşen polis ve hırsızlık zanlısı yaralandı12:54 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor12:53 - Sorumluluk sınavları 22-30 Haziran'da yapılacak12:48 - İdari izne esas kronik hastalıklar için yeni genelge12:28 - Hulusi Akar'dan Yunan bakana 'çatışma' yanıtı12:20 - Gaziantep'te polislerden doğum günü sürprizi12:01 - Türk ilaç sektörüne uluslararası tescil
11:50 - 'Trafik kazası' diye gitti evlilik teklifi aldı11:38 - KDK'dan kadın çalışanların talepleri için bürokrasiye uyarı11:36 - Terör örgütü DEAŞ'a yılın ilk 5 ayında büyük darbe11:33 - FETÖ'nün sosyal medya yöneticisinin örgütsel yazışmaları tespit edildi11:28 - İkinci el online otoda fiyatlar da satışlar da arttı11:24 - Kamu harcamalarında 'aralık ateşi' tuzağına düşülmedi11:11 - Kesin hüküm giyme nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi süreci11:07 - Babasıyla kardeşini 14 yıl önce öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Konut kampanyasında bir indirim daha
Süper bulaştırıcı aramızda
İdari izne esas kronik hastalıklar için yeni genelge
İptal kararının perde arkası: Halk mağdur olmasın diye
Bakan Albayrak tarihte bir ilk gerçekleşti diyerek paylaştı!
Emekliliğini polis telsizinden duyurdu, helallik istedi
Öğretmenlerin İl Dışı Mesleki Çalışma ve İdari İzinle igili değerlendirme
Oyunların içindeki gizli tehlikeler
En çok burundan yayılıyor: Maskeyi sadece ağzına takanlar dikkat
Adliyelerde yeni duruşma düzeni
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
9 yıldır ligimizde şike olmuyor 6
3 vekilin milletvekilliklerinin düşürülmesi 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 4
yo yo etkisi 6
zonguldak'ın büyükşehir olma isteği 2
dua ve himmetlerle galatasaray'ı ayağa kaldırmak lazım 1
vasat 1
gram altın 2
kupa 1
millet kıraathaneleri 1
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Gebze Teknik Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 542 sağlık personeli alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam