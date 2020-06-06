KDK'dan kadın çalışanların talepleri için bürokrasiye uyarı
|06 Haziran 2020 11:38
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Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak, Ombudsman kararlarını uygulamayan kurumların davet edildiği Meclis Dilekçe ve İnsan Hakları Karma Komisyonu'nun hafta içindeki toplantısında kararın ayrıntılarını şöyle açıkladı:
ZİHNİYET DEĞİŞMELİ
Milliyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre: "Bürokraside de aile içi şiddet yönünde veya kadına yönelik şiddet yönünde bir başvuru olduğu zaman mahkeme kararında, bu yönde bir tedbir yok, yer değiştirme, tayin veya başka bir önlem alma, tedbir alma yönünde mahkeme kararı getirmesine, tedbir kararı getirmesini kadından beklemenin hakkaniyete uymayacağına karar verdik. Bürokratların da yani üst kademe yöneticilerin de böyle bir tehditten haberdar olması halinde şiddet analizi, risk analizi yapması gerektiğine karar verdik. Çünkü orada mahkemede oturan bir hakimden daha fazla iş ortamında ve 'Bu sorunla ilgili hepimiz taşın altına elimizi koymak zorundayız' hissiyatıyla bir zihniyet dönüşümünün gerektiğini fark ettik. En azından kadının yalnız olmadığını hissetmesi açısından bürokratlarımızın mahkemelerde sınırlı bir bakış açısıyla değil, risk analizi yapmasını istedik."
'İNFİAL VAR DE, GÖNDER'
Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Adem Keskin, bakanlık atama ve nakil yönetmeliğinde can güvenliğiyle ilgili düzenlemeler olmasına karşın sözleşmelilerle ilgili KHK'da 4 yıl başka yere atanma yasağı olduğunu anımsattı. Komisyon Başkanı Fehmi Küpçü de bu durumdaki personele geçici görevlendirme yapılabileceğini belirterek, "İdare takdir hakkı kullanır, der ki 'Zaten toplumda bir infial var, kadına şiddet vesaire' falan, üç ay gönderirsin" dedi. Adem Keskin bu tür olaylar için "Can güvenliğini kişinin yaşama hakkını koruma noktasındaki pozitif yükümlülüğü çerçevesinde bu gibi durumları biz genel hükümlere göre değerlendirerek nakli yapılabilmelidir', diye mütalaa verdik ve uygulamaya başladık" bilgisini verdi.
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