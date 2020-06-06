1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk ilaç sektörüne uluslararası tescil

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister: ABD, Avrupa Birliği ve Japonya ilaç otoriteleri tarafından kurulmuş, dünya çapında regülasyonların uyumlaştırılmasını amaç edinmiş bir kuruluş olan Uluslararası Uyum Konseyi'ne Türkiye'nin tam üyeliği ile, ülkemizde ilaç adına yürütülen faaliyetlerin uluslararası standartları karşıladığı tescil edilmiş oldu
 06 Haziran 2020 12:01
Yazdır
Türk ilaç sektörüne uluslararası tescil

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "ABD, Avrupa Birliği ve Japonya ilaç otoriteleri tarafından kurulmuş, dünya çapında regülasyonların uyumlaştırılmasını amaç edinmiş bir kuruluş olan Uluslararası Uyum Konseyi'ne Türkiye'nin tam üyeliği ile, ülkemizde ilaç adına yürütülen faaliyetlerin uluslararası standartları karşıladığı tescil edilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK), ilaç alanında dünyadaki kuralları belirleyen Uluslararası Uyum Konseyi'ne tam üyelik başvurusu, konseyin 27 Mayıs tarihli toplantısında oy birliğiyle kabul edildi.

Konuya ilişkin açıklamada görüşlerine yer verilen Adil Pelister, şunları kaydetti:

"ABD, Avrupa Birliği ve Japonya ilaç otoriteleri tarafından kurulmuş, dünya çapında regülasyonların uyumlaştırılmasını amaç edinmiş bir kuruluş olan Uluslararası Uyum Konseyi'ne Türkiye'nin tam üyeliği ile, ülkemizde ilaç adına yürütülen faaliyetlerin uluslararası standartları karşıladığı tescil edilmiş oldu. Uluslararası Uyum Konseyi, tüm dünyada ilaçların etkili, güvenli ve yüksek kalitede olduğunu garanti edecek ilaç regülasyonlarını yayımlıyor. Bu kapsamda ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde ülkemizin söz sahibi olması, ülkemize uluslararası itibar kazandırmanın yanı sıra Türk ilaç sektörümüzün ihracatına da ivme kazandıracaktır.

Özellikle ülkemizin pandemi sürecinde göstermiş olduğu mücadele ve yardımsever yaklaşım tüm dünyada dikkatleri üzerimize çekmemize sebep oldu. Sağlık Bakanlığımızın bu süreci büyük bir başarı ile yürütmesi ve TİTCK'in bu zor süreçte ülkemize bu gururu yaşatmasına katkı sağlayan başta Sayın Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ve TİTCK Başkanı Sayın Dr. Hakkı Gürsöz olmak üzere herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Bu yaşanan gurur verici gelişmenin ilerleyen günlerde uluslararası ticaretimize de olumlu şekilde yansıyacağını düşünüyorum."

Pelister, yeni koronavirüsü (Kovid-19) önleyecek aşı ve tedavisinde kullanılacak ilaç için araştırma ve geliştirme çalışmalarının Türkiye'de de ciddi olarak devam ettiğini aktararak, "Pandemiye son verecek aşı ve ilacın bulunması hangi ülke olursa olsun insanlık adına çok büyük bir gelişme olacak. İlaç sektörünün ciddi önem kazandığı bugünlerde Türk ilaç ve medikal sektörlerinin ülkemizin küresel boyutta önemli buluşlara imza atabilmesi adına İKMİB olarak bütün gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin de bu alanda yıldız olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Sosyal medya fenomenlerinin gelirleri denetime tabi olsun' çağrısı
06 Haziran 2020 13:09		 Apple, Türkiye'deki mağazalarını açacağı tarihi açıkladı
05 Haziran 2020 17:49
Toyota Türkiye, İŞKUR üzerinden 800 kişi alacak
05 Haziran 2020 17:01		 Yolcular da otobüs firmaları da 'yeni normale' uyum sağladı
05 Haziran 2020 11:17
Savunmada 'robotimler' geliyor
05 Haziran 2020 11:12		 Pegasus yurt içi uçuş noktalarını 27'ye çıkardı
04 Haziran 2020 14:39
OPET'ten 'iflas istemi' haberlerine ilişkin açıklama
04 Haziran 2020 12:56		 38 dereceden fazla ateşi olan uçağa alınmayacak
04 Haziran 2020 11:30
Minibüste sosyal mesafe unutuldu: Ücretler elden ele
04 Haziran 2020 08:02		 Kilosu 100 TL olunca gram gram satılmaya başlandı
03 Haziran 2020 17:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:22 - Konya'da geliştirilen robot eklem ve sensörlerle çevresine duyarlı13:14 - 45 kişinin koronavirüse yakalanmasına neden olan nişanın cezası 85 bin 860 lira13:09 - 'Sosyal medya fenomenlerinin gelirleri denetime tabi olsun' çağrısı13:08 - Manisa'da kovalamaca sırasında çatıdan düşen polis ve hırsızlık zanlısı yaralandı12:54 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor12:53 - Sorumluluk sınavları 22-30 Haziran'da yapılacak12:48 - İdari izne esas kronik hastalıklar için yeni genelge12:28 - Hulusi Akar'dan Yunan bakana 'çatışma' yanıtı12:20 - Gaziantep'te polislerden doğum günü sürprizi12:01 - Türk ilaç sektörüne uluslararası tescil
11:50 - 'Trafik kazası' diye gitti evlilik teklifi aldı11:38 - KDK'dan kadın çalışanların talepleri için bürokrasiye uyarı11:36 - Terör örgütü DEAŞ'a yılın ilk 5 ayında büyük darbe11:33 - FETÖ'nün sosyal medya yöneticisinin örgütsel yazışmaları tespit edildi11:28 - İkinci el online otoda fiyatlar da satışlar da arttı11:24 - Kamu harcamalarında 'aralık ateşi' tuzağına düşülmedi11:11 - Kesin hüküm giyme nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi süreci11:07 - Babasıyla kardeşini 14 yıl önce öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Konut kampanyasında bir indirim daha
Süper bulaştırıcı aramızda
İdari izne esas kronik hastalıklar için yeni genelge
İptal kararının perde arkası: Halk mağdur olmasın diye
Bakan Albayrak tarihte bir ilk gerçekleşti diyerek paylaştı!
Emekliliğini polis telsizinden duyurdu, helallik istedi
Öğretmenlerin İl Dışı Mesleki Çalışma ve İdari İzinle igili değerlendirme
Oyunların içindeki gizli tehlikeler
En çok burundan yayılıyor: Maskeyi sadece ağzına takanlar dikkat
Adliyelerde yeni duruşma düzeni
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
malzeme bilimi 1
son pişmanlık fayda vermez 1
dondurma'da bedava bulmak 2
tek kişilik bank dönemi 4
vasat 1
bulduğu 60000 lirayı teslim eden taksiciye 31 tl bahşiş vermek 3
6-7 haziran 2020 sokağa çıkma yasağı 5
lahmacuna limon sıkmak 4
eşin rızası olmadan konut satışı yapılamayacak 2
dondurma 2
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Gebze Teknik Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 542 sağlık personeli alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam