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Soylu: Siyasete en büyük darbe terördür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Birkaç gündür Meclis'teki milletvekillerinin hukukun gereği milletvekili statüsünün üzerinden alınması sebebiyle 'darbe' sözü üretmeye çalışıyorlar. Allah'ınızı severseniz, siyasete en büyük darbe terördür. Ülkeye en büyük darbe terördür. Terörü, darbeyi meşrulaştırmak için hukukun, demokrasinin, kardeşliğin yolunu tıkamakla eş tutmayınız.
 06 Haziran 2020 13:28
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Soylu: Siyasete en büyük darbe terördür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 milletvekilinin milletvekilliklerinin düşürülmesiyle ilgili, "Birkaç gündür Meclis'teki milletvekillerinin hukukun gereği milletvekili statüsünün üzerinden alınması sebebiyle 'darbe' sözü üretmeye çalışıyorlar. Allah'ınızı severseniz, siyasete en büyük darbe terördür. Ülkeye en büyük darbe terördür. Terörü, darbeyi meşrulaştırmak için hukukun, demokrasinin, kardeşliğin yolunu tıkamakla eş tutmayınız." dedi.

Soylu, Ağrı'daki Yoncalık Köyü mevkisinde İl Özel İdaresi özel kaynaklarıyla yaptırılan ve 7 bin kişiye istihdam sağlayacak "Ayakkabıcılar Sitesi Temel Atma Töreni"nde yaptığı konuşmada, yöre halkına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Salgın döneminde oldukları için konuşmasını kısa tutacağını ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Türkiye 21. asrın başından itibaren ortaya koymuş olduğu anlayışın karşılığını, bu salgın dönemindeki mücadelede göstermiştir. Türkiye, liderliğinin farkını, bu salgın dönemindeki mücadelede ortaya koymuştur. Türkiye, salgın döneminde gerçekleştirdiği politikaları, acımasızca eleştirildiği ama yoluna devam ettiği yatırımların faydasını bu salgın döneminde görmüştür. Dünyanın bizden daha zengin, bizden daha gelişmiş ülkelerinin hangi hale geldiğini hep beraber gördük ve yaşadık. Maskeye muhtaç hallerini, yoğun bakım ünitelerine muhtaç hallerini ve günlerce çaresiz bekleyişlerine hep birlikte şahit olduk. Ama Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin de ferasetiyle birlikte ve bugüne kadar ortaya koyulan politikaların doğruluğunu ispat edercesine bir dönemi, tüm dünya ülkelerine nazaran başarıyla geçmiştir ve geçmeye de devam etmektedir."

- "Bu harcı terörün üzerini kapatmak üzere döküyoruz"

Soylu, salgın dönemimde gerek sağlıkçıların gerekse de hükümetin ortaya koyduğu tembihlere hep birlikte uyulması gerektiğini belirterek vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi. Çok önemli bir tesisin temel atma töreninde olduklarını bildiren Soylu, "Biz biraz sonra dökeceğimiz harcı, bu ayakkabıcılar sitesinin temeline dökmüyoruz. Buraya tek bir şey için geldik. Bu harcı terörün üzerini kapatmak üzere döküyoruz." dedi.

Ağrı'da daha önce birçok açılış gerçekleştirdiklerini anımsatan Soylu, şöyle devam etti:

"Bu salgın döneminin dünyada ortaya koyacağı bir üretim değişikliği olacak. Türkiye bir üretim merkezi olacak ama Türkiye'nin en önemli üretim merkezi benim kanaatime göre Doğu ve Güney Doğu Anadolu olacak. Burada sadece istihdam ve iş imkanı oluşturmuyoruz. Burada başka bir şey oluşturuyoruz. Türkiye'nin en büyük vesayet alanlarından birisi terördür. Bugün attığımız bu adımlarla birlikte terörü, terör vesayetini ülke lügatimizden çıkarıyoruz. Terör aynı zamanda siyasete, demokrasiye, özgürlüğe, cumhuriyete, geleceğe vesayettir. Bunu hep birlikte ortadan kaldırabilmek için sadece dağlarda mücadele, sadece teröristle mücadelenin yeterli olmadığını her daim söyledik. Şimdi tekrar söylüyorum. Buraya geldiğimizde çocukların kodlama eğitimini tamamladığında en büyük heyecanı aldığım anı bilmenizi isterim."

- "Siyasete en büyük darbe terördür"

Soylu, geçmişin ve terörün verdiği maliyeti çalışarak kardeşlikle, üreterek ve Türkiye'nin yarınına zenginlik bırakarak başka bir noktaya çekmeye çalıştıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Birkaç gündür Meclis'teki milletvekillerinin hukukun gereği milletvekili statüsünün üzerinden alınması sebebiyle 'darbe' sözü üretmeye çalışıyorlar. Allah'ınızı severseniz, siyasete en büyük darbe terördür. Ülkeye en büyük darbe terördür. Terörü, darbeyi meşrulaştırmak için hukukun, demokrasinin, kardeşliğin yolunu tıkamakla eş tutmayınız. Bu ülkenin bir evladı ve çocuğu olarak bunu söylemek istiyorum. Hepimiz bu toprakların çocuğuyuz ve bunu hep beraber sağlıyoruz. Şimdi temeli atacağız ve göreceğiz ki aslında önümüze yepyeni bir hayat açılıyor. Söz verdik ve dedik ki Ağrı Dağı'nda piknik yapacağız. İnşallah eylül ayında Cudi'de, ardından Ağrı Dağı'nda çok güzel piknik yapacağız. Buradan dünyaya mesaj vereceğiz ve diyeceğiz ki huzurumuz Cudi'de, Ağrı'da ve bizim Türkiye'mizin 780 bin kilometrekarenin her santimetrekaresindedir."

Konuşmanın ardından Bakan Soylu, İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun duası eşliğinde, Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın ile fabrikanın temelini attı.

Bakan Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre ayarlanan tören alanındaki vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.
Anadolu Ajansı
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