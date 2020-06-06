Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Onbaşı Ercan Zengin'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
|06 Haziran 2020 13:59
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