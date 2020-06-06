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15 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran zanlı tutuklandı

Adana'da 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırarak cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli yakalandı.
 06 Haziran 2020 14:34
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15 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran zanlı tutuklandı

Adana'da 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırarak cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli yakalandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran K.S, 15 yaşındaki kızı S.S'nin, Z.A. tarafından kaçırıldığını iddia ederek şikayette bulundu.

Polis, olayın ardından başlattığı çalışmada, Z.A'nın kendisine ait araçla Osmaniye yönüne gittiğini belirledi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde durdurulan araçtaki Z.A. gözaltına alındı, yanındaki kız çocuğu S.S. de Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kız çocuğunun, ifadesinde, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdüğü Z.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

S.S'nin ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı bir yurda yerleştirildiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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