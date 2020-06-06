İç Anadolu'da piknik ve mesire alanlarında hafta sonu yoğunluğu

Sivas'ta vatandaşlar, kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe mesire alanında piknik yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mangal ve semaverin yakılmasına izin verilmeyen mesire alanına gelenler evlerinden getirdikleri yiyecekleri tüketti.

Mesire alanında bulunan güvenlik görevlileri, vatandaşları mangal ve semaver yakmamaları konusunda uyardı.

Vatandaşların piknik sırasında sosyal mesafe kurallarına uyduğu ve maske taktığı gözlendi.

- Kırşehir

Kırşehir'de halk kent merkezindeki ve yakınlarında bulunan piknik ve mesire alanlarında vakit geçirdi.

Tedbirler kapsamında ateş, mangal ve semaver yakılmasına izin verilmeyen alanlarda vatandaşlar yanlarında getirdikleri yiyecek ve içecekler ile hazır gıdaları tüketti.

Gölhisar, Özbağ Çamlık, Kervansaray ve Mucur Köme piknik alanlarında vatandaşlar aileleriyle vakit geçirdi.

Masa ve oturma alanlarının sosyal mesafe kurallarına göre yerleştirildiği piknik alanlarında, güvenlik görevlileri de tedbirlerle ilgili uyarı yaptı.

- Kayseri

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında girişlerin yasaklandığı park, mesire alanı, ören yeri gibi noktaların normalleşme sürecinde açılmasıyla halk piknik yaptı.

Kentteki Beştepeler ve diğer mesire alanlarına giden vatandaşlar uzun bir aradan sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda aileleri ve yakınlarıyla açık havanın tadını çıkardı.

Bazı vatandaşlar evden getirdikleri yemekleri yerken bazıları da mangal yakıp, semaverde çay demledi.

Mesire alanına gelen Şiho Küçükoğlu, piknik alanlarının açılması ve sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta sonu olmamasına sevindiklerini söyledi.

Uzun bir aranın ardından ilk defa güzel havanın tadını çıkarttıklarını belirten Küçükoğlu, "Ben çalışıyorum, işe gidiyorum ama ailemle beraber dışarı çıkmayınca açık havada piknik alanına gelmeyince evde sıkılıyoruz. Gerçekten çok güzel oldu." dedi.

Kadir Mızrak da koronavirüsten dolayı uzun süredir dışarı çıkamadıklarını ve bu hafta sonu kısıtlama olmadığı için piknik alanlarının açılmasının kendilerine iyi geldiğini dile getirdi.

- Yozgat

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında girişlerin yasaklandığı park, mesire alanı, ören yeri gibi noktaların normalleşme sürecinde açılmasıyla vatandaşlar mesire alanlarına akın etti.

Çamlık Milli Parkı ve Kent Ormanı'nı dolduran halk piknik yapıp güzel havanın tadını çıkardı.

Piknik yapan vatandaşlardan Yasin Arslan, park ve mesire alanlarındaki yasakların kaldırılmasıyla ailesiyle birlikte Çamlık Milli Parkı'na piknik yapmaya geldiklerini söyledi.

Ankara'dan gelen Serhan Orçan da şehirler arası kısıtlamanın kaldırılmasıyla Yozgat'a geldiklerini belirterek, "Dünyayı kavuran pandemide Ankara'da, Yozgat'a göre fazla kısıtlandık. Sayın Cumhurbaşkanımızın yasağı kaldırmasıyla birlikte eşim ve çocuklarımla kayınvalidemi ziyarete geldik. Şimdi de çamlıkta piknik yapıp güzel havayı değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.