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Ardahan'da rüşvet operasyonunda 3 kamu görevlisine gözaltı

Ardahan'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 3 kamu görevlisi gözaltına alındı.
 06 Haziran 2020 15:00
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Ardahan'da rüşvet operasyonunda 3 kamu görevlisine gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, rüşvet karşılığı "ölmüş kişilerin prim günlerinden alınıp prim günleri emekliliğe yetmeyen şahıslara verildiği" iddiasıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğüne operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda, kamu görevlisi S.İ, E.Ö. ve C.A. gözaltına alındı.

Operasyonda konuyla ilgili bazı belgeler ele geçirildi.
Anadolu Ajansı
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