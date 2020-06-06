Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
|06 Haziran 2020 15:05
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ŞIRNAK
Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 ev karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Konak, Nur, Sur, Yafes ve Dicle Mahallelerinde toplam 18 evin karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, "Yeni normal hayata geçiş sürecinde, tüm vatandaşlarımızın kontrollü sosyal hayat, maske kullanımı, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat etmeleri hem kendi hem de toplum sağlığı açısından son derece önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir." denildi.
MANİSA
Manisa'da bir mahalle ve bir sokakta karantina uygulanmaya başlandı.
Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararı gereğince Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Yukarı Kayapınar Mahallesi ile Selendi ilçesinde bağlı Çeribaşı Mahallesi'ndeki Çeribaşı Sokağı'nın 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.
Karantina kararı sonrası jandarma ekipleri mahalle ve sokak girişinde tedbir aldı.
DİYARBAKIR
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 sokak karantinaya alındı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 5 Nisan Mahallesi ve Şeyh Şamil Mahallelerinde bazı vatandaşlarda koronavirüs tespit edilmesinin ardından 3 sokağın karantinaya alınmasına karar verdi.
İlçedeki 3 sokak, polis ve zabıta ekipleri tarafından giriş çıkışlara kapatıldı. Filyasyon ekipleri, koronavirüs testi pozitif çıkanların temas ettiği kişilere de test yaptı.
Vatandaşların ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.45 kişinin koronavirüse yakalanmasına neden olan nişanın cezası 85 bin 860 lira
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