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Emekli polis, balık tuttuğu derede boğuldu
Hatay'da emekli polis, balık tutmak için girdiği Afrin Çayı'nda boğularak hayatını kaybetti.
|06 Haziran 2020 15:24
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Hatay'da emekli polis, balık tutmak için girdiği Afrin Çayı'nda boğularak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kumlu ilçesinde balık tutmak için Afrin Çayı'na giren 55 yaşındaki emekli polis Osman Bahçıvan'dan haber alamayan yakınları, Jandarma ekiplerine haber verdi.
Bölgeye sevk edilen Jandarma, AFAD ve Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığına bağlı dalgıç timlerinin aramasıyla Osman Bahçıvan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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