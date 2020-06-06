Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiye eri böyle kurtardı
AMASYA kent merkezinde bulunan Fatih Köprüsü?nün korkuluklarına çıkan ve intihara kalkışına Yasin Y. (32), itfaiye eri tarafından çekilerek kurtarıldı.
|06 Haziran 2020 15:34
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AMASYA kent merkezinde bulunan Fatih Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan ve intihara kalkışına Yasin Y. (32), itfaiye eri tarafından çekilerek kurtarıldı.
Olay, saat 09:00 sıralarında Bahçeleriçi Mahallesi'nde bulunan Fatih Köprüsü?nde yaşandı. Yasin Y., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı intihar etmek için yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki köprüye çıktı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık yarım saat köprü korkuluklarında duran Yasin Y. ikna edilmeye çalışıldı. İtfaiye eri Ferdi Tokul, bir anlık dalgınlığından yararlandığı Yasin Y.?yi kucaklayarak, köprüden indirdi. Gözaltına alınan Yasin Y., Amasya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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