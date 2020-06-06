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Adalar'da faytonlar kalktı, kaçak taşımacılık zirve yaptı

Faytonların kalkması nedeniyle, Adalar'a bu hafta sonu gelenler ulaşım sıkıntısı yaşadı. Ulaşım boşluğu ise kaçak yapılan elektrikli araç seferleri ile gideriliyor. Elektrikli faytonlar için yollarda şeritler çizilmeye başlandı.
 06 Haziran 2020 16:11
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Adalar'da faytonlar kalktı, kaçak taşımacılık zirve yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından geçtiğimiz Ocak ayında alınan karar ile birlikte Adalar'da faytonlar ile ulaşım kaldırılmıştı. Faytonlar yerine ise Adalar dizaynına uyumlu elektrikli araçların kullanılmasını kararlaştırılmıştı. Ancak yaz ayları başında hizmet vermeye başlaması planlanan elektrikli araçların henüz Adalar'a gelmemesi nedeniyle bu günlerde ulaşım hizmeti bulunmuyor. İskeleye gelenler Adalar'ın uzak noktalarına gitmek istediklerin de ise ulaşım aracı sıkıntısı yaşıyorlar. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci kapsamında sokağı çıkma yasağının kaldırıldığı ilk hafta sonunda Büyükada'ya gelenler ulaşımlarını yasak olmasına rağmen "Tuk-tuk" denilen elektrikli araçlarla sağladı.

"BİR TUR 25-50 LİRA ARASINDA GÖTÜRENLER VAR"

Günlük kaçak taşımacılık yapanların 25 lira ile 50 lira arasında fiyat aldıklarını belirten Mehmet Gürhan, " Elektrikli araç ile insan taşıyarak günlük para alanlar ve aylık para alanlar var. Nedir bu, kiliseye götürüyor, pazara götürüyor, denize götürüyor, eğlence yerlerine götürüyor ve ada turu yaptırıyor. Benim duyduğum kadarıyla mesela günlük bir turu 25 liraya götüren var, 50 liraya götüren var. Aylık 500 lira alan ve bin lira alanlar da var" dedi.

"ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN CADDELER BOYANMIŞ VE DURAKLAR YERLEŞTİRİLMİŞ"

Adalar'da faytonların yasaklanmasından sonra kullanılacak elektrikli araçların henüz adaya gelmemiş olmasına rağmen araçların yollarda gidebileceği alanlar mavi şeritler ile boyandı. Ayrıca adanın çeşitli noktalarına duraklar, vatandaşların araçlara bineceği noktalar belirlendi.

DHA
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