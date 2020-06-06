Köy pazarı kurban kesilerek açıldı

Bursa'nın dört bir yanındaki kırsal mahallelerde bulunan pazarlarda kendi yetiştirdikleri mahsulleri satan köylü pazarcılar, kısıtlamasız hafta sonu sevincini yaşıyor.

Kendi ürettikleri ürünleri satıyorlar

Bursa Üretici Köylüler Kooperatif Birliği Başkanı Reşat Akyel, köylülerin uzun bir aranın ardından kendilerine ayrılan pazar yerinde hafta sonu tezgahlarını açarak kendi ürettikleri ürünleri satabildiklerini belirtti. Akyel, "Alınan karar bizleri memnun etti. Ürünlerimizi yetiştirdik, şimdi pazarda insanlara satıyoruz. Çok şükür Allah'a üretimlerimize devam ediyoruz. Pandemi sürecinde daha kaliteli mallar üretmek için çalışıyoruz" dedi.

Akyel, köylü pazarında aracısız ürünlerin vatandaşa ulaştığını, daha uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri satışa sunduklarını vurguladı.

Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.