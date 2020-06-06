Köy pazarı kurban kesilerek açıldı
|06 Haziran 2020 16:57
|Yazdır
Bursa'nın dört bir yanındaki kırsal mahallelerde bulunan pazarlarda kendi yetiştirdikleri mahsulleri satan köylü pazarcılar, kısıtlamasız hafta sonu sevincini yaşıyor.
Kendi ürettikleri ürünleri satıyorlar
Bursa Üretici Köylüler Kooperatif Birliği Başkanı Reşat Akyel, köylülerin uzun bir aranın ardından kendilerine ayrılan pazar yerinde hafta sonu tezgahlarını açarak kendi ürettikleri ürünleri satabildiklerini belirtti. Akyel, "Alınan karar bizleri memnun etti. Ürünlerimizi yetiştirdik, şimdi pazarda insanlara satıyoruz. Çok şükür Allah'a üretimlerimize devam ediyoruz. Pandemi sürecinde daha kaliteli mallar üretmek için çalışıyoruz" dedi.
Akyel, köylü pazarında aracısız ürünlerin vatandaşa ulaştığını, daha uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri satışa sunduklarını vurguladı.
Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Seyir halinde aracın direksiyonunu bıraktı, ayağa kalktı
06 Haziran 2020 18:19
|2 liralık karsambaç tatlısı zevki, 799 TL'ye mal oldu
06 Haziran 2020 18:15
|O anneden şaşırtan karar... Videoyu çekenden şikayetçi oldu
06 Haziran 2020 18:12
|Teknoloji tutkunu öğrenci TÜBİTAK sayesinde dünyaya açıldı
06 Haziran 2020 17:49
|1949 model cipine gözü gibi bakıyor
06 Haziran 2020 17:46
|Başkentliler piknik ve mesire alanlarında nefes aldı
06 Haziran 2020 17:03
|Bakanın fotoğrafını paylaştığı kişi: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım
06 Haziran 2020 16:59
|Koronavirüs şüphesiyle götürüldükleri hastaneden kaçtılar
06 Haziran 2020 16:44
|'Koronavirüs, fark edilmeyen mekanizmaları harekete geçiriyor'
06 Haziran 2020 16:31
|Araç sürerken karpuz yiyen maganda trafiği birbirine kattı
06 Haziran 2020 16:07