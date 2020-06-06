1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hafter'in 'T-122 Sakarya kullandığı' iddiası yalanlandı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, T-122 Sakarya Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi'nin modifiye edilen versiyonunu Tarhuna kentinde kullandığı iddiası yalanlandı.<
 06 Haziran 2020 17:11
Yazdır
Hafter'in 'T-122 Sakarya kullandığı' iddiası yalanlandı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, T-122 Sakarya Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi'nin modifiye edilen versiyonunu Tarhuna kentinde kullandığı iddiası yalanlandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu lançerin, yerli üretim olmadığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin elindeki Güney Kore üretimi lançerlerinden olduğu öğrenildi.

Üzerindeki roket podunun, Roketsan tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılan kompozit tüplü, tek kullanımlı olduğu ifade edilirken, sistemin, dost unsurlarca ele geçirilmiş olabileceği değerlendirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Virüsten ölenlerin sayısı ABD'de 110 bine, İngiltere'de 40 bine ulaştı
05 Haziran 2020 22:04		 En çok vaka görülen ikinci ülke Brezilya Başkanından ilginç açıklama
05 Haziran 2020 21:10
KKTC'de karantinaya alınanlar 4 bin 400 TL ödeyecek
05 Haziran 2020 20:16		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi İngiliz basınında
05 Haziran 2020 18:42
Hafter'den kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu
05 Haziran 2020 17:56		 İngiltere de virüs hastası 'mide ekşimesi ilacı' ile tedavi edildi
05 Haziran 2020 16:18
Koronavirüs aşısının üretimine başlandı
05 Haziran 2020 14:09		 Edirne Valiliği: Yunanistan, polis botumuza taciz ateşi açtı!
05 Haziran 2020 09:55
Dünyada en çok kazanan CEO ilk kez bir kadın
04 Haziran 2020 22:53		 Moody's: Havacılık sektörü 2023'e kadar toparlanamayacak
04 Haziran 2020 22:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:23 - Bakan Soylu, İran sınırında incelemelerde bulundu18:19 - Seyir halinde aracın direksiyonunu bıraktı, ayağa kalktı18:15 - 2 liralık karsambaç tatlısı zevki, 799 TL'ye mal oldu18:12 - O anneden şaşırtan karar... Videoyu çekenden şikayetçi oldu18:00 - Askerler birliklerine teslim olmaya başladı17:51 - Gökçeada Belediyesinin kaçak yapı inşa ettiği iddiası17:49 - Teknoloji tutkunu öğrenci TÜBİTAK sayesinde dünyaya açıldı17:46 - 1949 model cipine gözü gibi bakıyor17:34 - Gazetecilerin villalarının kaçak bölümlerinin yıkımı devam ediyor17:26 - Termal otellerde, koronavirüse karşı önlemler alındı
17:22 - Haftasonu yasağı kalktı Van Gölü sahilleri doldu17:20 - Havuzlu hobi bahçelerine yasak geliyor17:17 - Antalya'da 'sosyal mesafeli' deniz keyfi17:15 - Sınavlar ertelenmişti! İlk sınav böyle yapıldı17:11 - Hafter'in 'T-122 Sakarya kullandığı' iddiası yalanlandı17:07 - Amasra'da ziyaretçi yoğunluğu17:03 - Başkentliler piknik ve mesire alanlarında nefes aldı16:59 - Bakanın fotoğrafını paylaştığı kişi: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İdari izne esas kronik hastalıklar için yeni genelge
Konut kampanyasında bir indirim daha
Süper bulaştırıcı aramızda
İptal kararının perde arkası: Halk mağdur olmasın diye
Şampiyonlar ligi finalinde ülkemizi rezil etmişti, 3 yıla kadar hapsi istendi
Sorumluluk sınavları 22-30 Haziran'da yapılacak
Öğretmenlerin İl Dışı Mesleki Çalışma ve İdari İzinle igili değerlendirme
Emekliliğini polis telsizinden duyurdu, helallik istedi
Bakan Albayrak tarihte bir ilk gerçekleşti diyerek paylaştı!
Sağlık Bakanı Koca'nın çabası sonuç verdi... Geri çektiler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zonguldak'ın büyükşehir olma isteği 2
dua ve himmetlerle galatasaray'ı ayağa kaldırmak lazım 1
malzeme bilimi 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
ev fiyatlarındaki büyük artış 1
sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım 5
bulduğu 60000 lirayı teslim eden taksiciye 31 tl bahşiş vermek 3
6-7 haziran 2020 sokağa çıkma yasağı 5
dondurma 2
yo yo etkisi 6
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Gebze Teknik Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 542 sağlık personeli alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam