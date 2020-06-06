Hafter'in 'T-122 Sakarya kullandığı' iddiası yalanlandı
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, T-122 Sakarya Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi'nin modifiye edilen versiyonunu Tarhuna kentinde kullandığı iddiası yalanlandı.<
|06 Haziran 2020 17:11
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Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, T-122 Sakarya Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi'nin modifiye edilen versiyonunu Tarhuna kentinde kullandığı iddiası yalanlandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu lançerin, yerli üretim olmadığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin elindeki Güney Kore üretimi lançerlerinden olduğu öğrenildi.
Üzerindeki roket podunun, Roketsan tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılan kompozit tüplü, tek kullanımlı olduğu ifade edilirken, sistemin, dost unsurlarca ele geçirilmiş olabileceği değerlendirildi.
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