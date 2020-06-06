Termal otellerde, koronavirüse karşı önlemler alındı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, pandemi döneminde normalleşme süreciyle birlikte otellerin haziran ayından itibaren açılacağını duyurmasının ardından Yalova'daki termal otellerde hazırlıklar tamamlandı. Sınırların açılması ve uçuşların yeniden başlamasıyla hem yerli hem yabancı turiste uygulanacak koronavirüs önlemli tatil uygulamaları kapsamında Yalova'daki termal otellerde de bir dizi önlemler alındı.

TEK TEK ATEŞLERİ ÖLÇÜLÜYOR

Termal otellerdeki dezenfeksiyon işlemleri tamamlandı. Müşteri, otele girince valizleri otel personeli tarafından alınarak dezenfekte edilecek. Ateşi ölçülecek müşteriler, ellerini dezenfekte ettikten sonra sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde resepsiyon görevlisiyle hiçbir temasta bulunmadan kayıt işlemi yaptıracak. Restoranda ise menülerin elden ele gezmesini önlemek amacıyla QR kod uygulaması kullanılarak, dijital ortamdaki menüye erişerek sipariş verilecek. Koronavirüs belirtisi gösteren müşteriler ise izolasyon odasına alınarak sağlık personeli tarafından kontrol altına alınacak.

'GÜVENLİ VE SAĞLIKLI ORTAM OLUŞTURDUK'

Alınan tedbirlerle ilgili bilgiler aktaran Terma City İşletme Müdürü Mustafa Hüğül, "Termal bölgesindeki otelimiz 8 Haziran'da kapılarını açacak. Bu dönemde bir dizi önlemler aldık. Bu önlemler dahilinde tüm olumlu olumsuz senaryolar üzerinde çalışarak misafirlerimiz için güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturduk. Hijyen ve güvenlik kriterlerimizi bu dönemde yeniden tanımladık. Misafir girişlerinde termal kamerayla ateş ölçümleri yapıldıktan sonra misafir kabul kısmına alıyoruz. Maskesi olmayan misafirlerimiz için ücretsiz olarak maske veriyoruz. Otelimize gelen misafirlerimizin valizleri, ekibimiz tarafından dezenfekte ediliyor. 14 gün içerisinde ziyaret ettikleri yerler ve herhangi bir kronik rahatsızlığının bulunup bulunmadığını da misafirlerimizden öğreniyoruz" dedi.

MENÜLERDE QR KOD UYGULAMASI BAŞLADI

Bulaş riskini azaltmak için QR kod uygulaması başta olmak üzere bir işletmede birçok önlemin alındığını belirten Hüğül, "Ateş ölçümlerinde herhangi bir risk durumunda önceden hazırlamış olduğumuz izolasyon odasına alınıyor. Asansör önlerinde de önlemleri unutmadık. Asansör önlerinde ayaklı dezenfektan sistemlerimiz var. Sosyal mesafe zemin uyarılarımız yer almaktadır. Açık büfede misafirlerimizin yemeklerle bire bir temasını engellemek adına fiber bir paravan koyarak servislerin mutfak personeli tarafından yapılmasının sağlamış bulunmaktayız. Tüm restoranda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun masa düzeni yapılmıştır. İzolasyon kurallarını geliştirmek adına tek kullanımlık servis ekipmanları kullanmaktayız. Misafirlerimizin temassız olarak menülere erişim sağlaması için telefonlarından masalardaki barkodları okutarak alakart veya restoran menülerine ulaşmalarını sağlamış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.