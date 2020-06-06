Askerler birliklerine teslim olmaya başladı
|06 Haziran 2020 18:00
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Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 Haziran itibariyle hayata geçirilen normalleşme takvimi kapsamında acemi birliği temel eğitimlerini almak için Karabük'e gelen bin 200 acemi er birliğe teslim oldu.
Karabük Valisi Fuat Gürel, normalleşme takvimi kapsamında Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığına teslim olan ve yaklaşık 1 aylık eğitimlerinin ardından usta birliklerine dağıtımları yapılacak Mehmetçikler için alınan tedbirleri denetledi. Askerlerin, iyi bir temel askerlik ve itaat eğitimi almalarını sağlamak amacıyla Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığına gelmeye başlamasıyla alayda incelemelerde bulunan Gürel, Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Başkök ile birlikte sağlık başta olmak üzere alınan tüm önlemler hakkında bilgi aldı.
Vali Gürel'in Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığına gerçekleştirdiği denetim ve incelemelere, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer ile İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı eşlik etti.
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