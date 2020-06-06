2 liralık karsambaç tatlısı zevki, 799 TL'ye mal oldu
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen dışarı çıkarak, 2 liralık karsambaç tatlısı yiyen Mehmet Toprak'a (66) polis ekiplerince 799 lira ceza yazıldı.
|06 Haziran 2020 18:15
|Yazdır
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen dışarı çıkarak, 2 liralık karsambaç tatlısı yiyen Mehmet Toprak'a (66) polis ekiplerince 799 lira ceza yazıldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının önlemek amacıyla 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan Mehmet Toprak, 2 liralık karsambaç tatlısı yemek istedi. Kar'ın üzerine çeşitli reçeller dökülerek yapılan tatlıyı yiyen Toprak'a polis ekipleri, 799 lira ceza kesti.
Polislere itiraz etmesine rağmen cezadan kurtulamayan Toprak, "Hayatımın en pahalı karsanbacını yedim" dedi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Seyir halinde aracın direksiyonunu bıraktı, ayağa kalktı
06 Haziran 2020 18:19
|O anneden şaşırtan karar... Videoyu çekenden şikayetçi oldu
06 Haziran 2020 18:12
|Teknoloji tutkunu öğrenci TÜBİTAK sayesinde dünyaya açıldı
06 Haziran 2020 17:49
|1949 model cipine gözü gibi bakıyor
06 Haziran 2020 17:46
|Başkentliler piknik ve mesire alanlarında nefes aldı
06 Haziran 2020 17:03
|Bakanın fotoğrafını paylaştığı kişi: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım
06 Haziran 2020 16:59
|Köy pazarı kurban kesilerek açıldı
06 Haziran 2020 16:57
|Koronavirüs şüphesiyle götürüldükleri hastaneden kaçtılar
06 Haziran 2020 16:44
|'Koronavirüs, fark edilmeyen mekanizmaları harekete geçiriyor'
06 Haziran 2020 16:31
|Araç sürerken karpuz yiyen maganda trafiği birbirine kattı
06 Haziran 2020 16:07