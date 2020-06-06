2 liralık karsambaç tatlısı zevki, 799 TL'ye mal oldu

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞAN PERSONEL, KAMU GÖREVLİSİ SAYILIR MI? Yargıtay 18. Ceza Dairesi, 02/04/2004 tarihinde özelleştirme kapsam ve programına alınması ve 29/12/2010 tarihinde tamamının özel bir şirket tarafından satın alınarak özelleştirme faaliyetlerinin tamamlanması, katılanların çalışmakta olduğu Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin özel hukuk hükümlerine göre faaliyette bulunması nedeniyle buralarda çalışanların kamu görevlisi olmadığını belirtti.