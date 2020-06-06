Seyir halinde aracın direksiyonunu bıraktı, ayağa kalktı

Antalya'da karayolunda kamyonet sürücüsünün direksiyonu bırakıp yanından geçen araçtakileri selamlama görüntüleri 'pes' dedirtti.

Görüntüler, bölünmüş bir karayolunda kaydedildi. Sollama yapan araç içindeki kişi, gülme sesiyle "Yol verelim arkadaşlar, arkadaşı görüyor musunuz?" dedi. Bu sırada kamyonet sürücüsü aracın kapısını açtı ve direksiyonu bırakıp, ayağını da gazdan çektikten sonra basamak bölümünde ayağa kalktı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan anlarda sürücü, ara ara yola da bakıp görüntüsünü çeken kişiye el salladı. Görüntüyü çeken kişi ise "Direksiyonu kim tutuyor acaba?" diye sordu.

Sürücü daha sonra kendini görüntüleyen kişileri araç kornası ve gülücüklerle selamlayıp koltuğuna oturdu.