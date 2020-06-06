Seyir halinde aracın direksiyonunu bıraktı, ayağa kalktı
Antalya'da bir kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu ve gaz pedalını bırakıp kapıyı açarak, yanından geçen aracın sürücüsünü el sallayarak selamladı. Sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
|06 Haziran 2020 18:19
|Yazdır
Antalya'da karayolunda kamyonet sürücüsünün direksiyonu bırakıp yanından geçen araçtakileri selamlama görüntüleri 'pes' dedirtti.
Görüntüler, bölünmüş bir karayolunda kaydedildi. Sollama yapan araç içindeki kişi, gülme sesiyle "Yol verelim arkadaşlar, arkadaşı görüyor musunuz?" dedi. Bu sırada kamyonet sürücüsü aracın kapısını açtı ve direksiyonu bırakıp, ayağını da gazdan çektikten sonra basamak bölümünde ayağa kalktı.
Cep telefonu kamerasına yansıyan anlarda sürücü, ara ara yola da bakıp görüntüsünü çeken kişiye el salladı. Görüntüyü çeken kişi ise "Direksiyonu kim tutuyor acaba?" diye sordu.
Sürücü daha sonra kendini görüntüleyen kişileri araç kornası ve gülücüklerle selamlayıp koltuğuna oturdu.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|2 liralık karsambaç tatlısı zevki, 799 TL'ye mal oldu
06 Haziran 2020 18:15
|O anneden şaşırtan karar... Videoyu çekenden şikayetçi oldu
06 Haziran 2020 18:12
|Teknoloji tutkunu öğrenci TÜBİTAK sayesinde dünyaya açıldı
06 Haziran 2020 17:49
|1949 model cipine gözü gibi bakıyor
06 Haziran 2020 17:46
|Başkentliler piknik ve mesire alanlarında nefes aldı
06 Haziran 2020 17:03
|Bakanın fotoğrafını paylaştığı kişi: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım
06 Haziran 2020 16:59
|Köy pazarı kurban kesilerek açıldı
06 Haziran 2020 16:57
|Koronavirüs şüphesiyle götürüldükleri hastaneden kaçtılar
06 Haziran 2020 16:44
|'Koronavirüs, fark edilmeyen mekanizmaları harekete geçiriyor'
06 Haziran 2020 16:31
|Araç sürerken karpuz yiyen maganda trafiği birbirine kattı
06 Haziran 2020 16:07