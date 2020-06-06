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Bakan Soylu, İran sınırında incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı-İran sınırında yapımı tamamlanmak üzere olan sınır duvarında incelemelerde bulundu.
 06 Haziran 2020 18:23
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Bakan Soylu, İran sınırında incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı-İran sınırında yapımı tamamlanmak üzere olan sınır duvarında incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular, Jandarma Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, İller İdaresi Sınır Duvarlarından Sorumlu Daire Başkanı Mehmet Yüzer, AK Parti Ağrı Milletvekili ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile birlikte helikopterle Türkiye-İran sınırında incelemelerde bulundu. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Türkiye-İran sınırında bulunan Ersöz Hudut Takım Karakolu'na giden Bakan Soylu, sınırda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Karakol şeref defterini imzalayan Soylu, karakolda askerle birlikte öğle yemeği yedi ve vatani görevini yerine getiren erlerle sohbet etti.

Soylu, karakol mevzisinde 1. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel'den bölge hakkında bilgi aldıktan sonra sınırda Jandarma Özel Mayın Arama ve Tabur Komutanlığı'nın (ÖMAT) temizleme faaliyetlerinin yapıldığı yere kadar gelerek mayın temizleme faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Sınırda bir diğer bölgede bulunan 50 Numaralı Hudut Taşı'nda yapımı biten sınır güvenlik duvarı hakkında bilgi alan Soylu, sınırda yapılan gece görüş, termal ve sensörlü kameralar ile aydınlatma direklerini inceledi.
İhlas Haber Ajansı
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