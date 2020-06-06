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MSB paylaştı: İHA ile tespit edilerek kurtarıldılar

Milli Savunma Bakanlığı, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Midilli doğusunda geri itilerek hayatları tehlikeye atılan mültecilerin, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA tarafından tespit edilerek kurtarıldığını duyurdu.
 06 Haziran 2020 19:07
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MSB paylaştı: İHA ile tespit edilerek kurtarıldılar

Milli Savunma Bakanlığı, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Midilli doğusunda geri itilerek hayatları tehlikeye atılan mültecilerin, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA tarafından tespit edilerek kurtarıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yunan Sahil Güvenliği tarafından Midilli doğusunda Türk karasularına geri itilerek hayatları tehlikeye atılan mülteciler, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA tarafından tespit edilmiş, Sahil Güvenlik botlarımız tarafından kurtarılmıştır" denildi.

DHA
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