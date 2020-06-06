1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yaşlı kadını dolandıran iki kardeş operasyonla yakalandı

Balıkesir'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları Güler M.'yi (82) 17 bin 450 euro ve piyasa değeri 240 bin TL olan ziynet eşyalarını alarak dolandıran 2 kardeş, Ankara'da polis operasyonuyla gözaltına alınıp, tutuklandı. Güler M.'nin, dolandırıcılara para ve altınlarını "Çocuklarım ve torunlarım için biriktirdiklerimi size veriyorum" notuyla teslim ettiği ortaya çıktı.
 06 Haziran 2020 19:11
Yazdır
Yaşlı kadını dolandıran iki kardeş operasyonla yakalandı

Balıkesir'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları Güler M.'yi (82) 17 bin 450 euro ve piyasa değeri 240 bin TL olan ziynet eşyalarını alarak dolandıran 2 kardeş, Ankara'da polis operasyonuyla gözaltına alınıp, tutuklandı. Güler M.'nin, dolandırıcılara para ve altınlarını "Çocuklarım ve torunlarım için biriktirdiklerimi size veriyorum" notuyla teslim ettiği ortaya çıktı.

S.A. ve İ.A. adlı kardeşler, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde telefonda kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıttıkları Güler M.'yi dolandırdı. Güler M, şüphelilere biriktirdiği 17 bin 450 euro ve piyasa değeri 240 bin TL'lik ziynet eşyalarını teslim etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 1 aylık takibin ardından şüphelilerin Şanlıurfa'ya dönmek üzere yola çıktığını öğrendi. Polisler, şüphelilerin bulunduğu otomobili Ankara yakınlarında durdurdu. İki kardeş, yere yatırılıp, kelepçelenerek gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada teybin arka boşluğuna saklanmış 240 bin TL değerindeki ziynet eşyası ile 17 bin 450 euro bulundu. Ziynet eşyaları ve paranın yanında Güler M. tarafından yazılan "Çocuklarım ve torunlarım için biriktirdiklerimi size veriyorum" şeklinde not da çıktı. Gözaltına alınan şüpheli kardeşler, 'örgütlü dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi. Sorgularında, araçta bulunan altın ve paradan haberleri olmadığını ileri süren şüpheli kardeşler, mahkemece tutuklandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üzerine duvar devrilen belediye işçisi hayatını kaybetti
06 Haziran 2020 20:58		 Dur ihtarına uymayan araç polis motosikletiyle çarpıştı: 3 yaralı
06 Haziran 2020 19:27
Mersin'de otomobil tıra çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
06 Haziran 2020 19:25		 Emekli polis, balık tuttuğu derede boğuldu
06 Haziran 2020 15:24
15 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran zanlı tutuklandı
06 Haziran 2020 14:34		 Şampiyonlar ligi finalinde ülkemizi rezil etmişti, 3 yıla kadar hapsi istendi
06 Haziran 2020 13:39
Manisa'da kovalamaca sırasında çatıdan düşen polis ve hırsızlık zanlısı yaralandı
06 Haziran 2020 13:08		 Bir milletvekilliğinin üyeliği nasıl düşer?
06 Haziran 2020 11:11
Babasıyla kardeşini 14 yıl önce öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
06 Haziran 2020 11:07		 Mersin'de cami avlusuna bırakılmış 5 günlük bebek bulundu
06 Haziran 2020 10:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:58 - Üzerine duvar devrilen belediye işçisi hayatını kaybetti20:45 - Bakan Kurum: İBB Başkanını işini yapmaya davet ediyoruz20:29 - Kilyos sahilinde sosyal mesafeli deniz keyfi20:18 - Bu maske 45 gün kullanılabiliyor20:17 - Türkiye'nin en zenginleri bu ilçeden çıkıyor20:10 - Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü19:55 - Türk akademisyenin meslektaşına 'taciz' suçlaması19:51 - İkinci el online otoda fiyatlar da satışlar da arttı19:49 - Başkentte kafe ve restoranlar denetlendi19:48 - Köyden kente 83 yıllık dönüşümün adı: Karabük
19:27 - Dur ihtarına uymayan araç polis motosikletiyle çarpıştı: 3 yaralı19:25 - Mersin'de otomobil tıra çarptı: 3 ölü, 1 yaralı19:19 - 'Aşırı soda tüketimi tansiyonu yükseltebilir'19:16 - 'Koronavirüsü atlatanlar da aynı şekilde dikkat etmeli'19:11 - Yaşlı kadını dolandıran iki kardeş operasyonla yakalandı19:07 - MSB paylaştı: İHA ile tespit edilerek kurtarıldılar19:03 - 81 ilde 'kontrollü sosyal hayata geçiş' denetimi19:00 - Halk otobüsünde akılalmaz kavga! Bir anda çılgına döndü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İdari izne esas kronik hastalıklar için yeni genelge
Konut kampanyasında bir indirim daha
Süper bulaştırıcı aramızda
İptal kararının perde arkası: Halk mağdur olmasın diye
Sorumluluk sınavları 22-30 Haziran'da yapılacak
Şampiyonlar ligi finalinde ülkemizi rezil etmişti, 3 yıla kadar hapsi istendi
Öğretmenlerin İl Dışı Mesleki Çalışma ve İdari İzinle igili değerlendirme
Sağlık Bakanı Koca'nın çabası sonuç verdi... Geri çektiler
Emekliliğini polis telsizinden duyurdu, helallik istedi
Bakanın fotoğrafını paylaştığı kişi: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
küçülme hareketi 1
vasat 1
sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım 6
eşin rızası olmadan konut satışı yapılamayacak 1
9 yıldır ligimizde şike olmuyor 6
dondurma 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
balığa limon sıkmak 2
dondurma'da bedava bulmak 2
millet kıraathaneleri 1
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Gebze Teknik Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 542 sağlık personeli alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam