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'Koronavirüsü atlatanlar da aynı şekilde dikkat etmeli'

 06 Haziran 2020 19:16
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'Koronavirüsü atlatanlar da aynı şekilde dikkat etmeli'

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği Başkanı da olan Doç. Dr. Melda Türkoğlu, koronavirüs salgını sürecinde yoğun bakım ünitelerinin ve ekiplerinin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Doç. Dr. Türkoğlu, koronavirüs geçiren hastaların semptomlarının hafiften ağıra doğru değişen süreklilik içerisinde olduğunu kaydederek, "Hiç semptom göstermeyen hasta olduğu gibi çok ağır klinikle kaşımıza çıkan hasta da oluyor. Biz yoğun bakım ünitesi olduğumuz için hastalar bizlerin karşısına çok daha ağır şekilde geliyor. Şu anki çalışmalarda hastalığı hafif geçiriyor olmak şans gibi gözükse de o hastaların antikorlarının çok yüksek olmadığını görüyoruz. Hasta koronavirüsü ne kadar ağır geçiriyorsa, vücuttaki immün fırtına ne kadar ağır olursa, kişi o kadar fazla antikor geliştiriyor. Hem antikorunun yüksek oranda olması bağışıklığının güçlü olduğunu gösteriyor hem de diğer hastalara plazma verebilmek için bir aday olmuş oluyor" diye konuştu.

'ANTİKORLARININ YÜKSEK OLMADIĞINI GÖRDÜK'

Doç. Dr. Türkoğlu, kendi sağlık personellerinde de koronavirüs geçirenlerin olduğunu, bu kişilerin çoğunun virüsü asemptomatik geçirdiğini ifade ederek, "Taramalarda, aramalarda, virüsü saptadığımız kişiler oluyor. Bu kişilerin antikorlarının yüksek olmadığını gördük. Bu kişiler koronavirüs geçirip tekrar çalışmaya geri döndüklerinde 'biz bu hastalığı geçirdik, artık bize bir şey olmayacak' hissiyatında çalışamıyorlar. Bu virüse karşı geçirilmiş olan enfeksiyonun ne kadar koruyuculuğu olduğu hakkında ve antikor da geliştirmediği için herkesin şüpheleri var. Koronavirüs sürecinin sağlık çalışanları olarak bizi en korkutan durum, uygulama ile öğrenmenin aynı anda olduğudur. Koronavirüs geçirmiş bir sağlık çalışanı yine sosyal mesafesini, maskesini ve kişisel koruyucu ekipmanını başka bir hastaya yaklaşırken uygulamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'ENFEKSİYONU GEÇİREN KİŞİLER AYNI ŞEKİLDE DİKKAT ETMELİ'

Doç. Dr. Türkoğlu, koronavirüs ile ilgili çok fazla bilinmezliğin olduğunu söyledi. Semptom göstermeden enfeksiyon geçiren bir hastanın vücudundaki antikor gelişiminin az olacağını vurgulayan Doç. Dr. Türkoğlu, şunları söyledi:

"İkinci enfeksiyonu geçirdiği zaman bizim için iki senaryo var. Antikor kanımızda görünmese bile vücudumuzun immün hücreleri bunu hafızasına almış olacak. Örneğin, bir kişi tekrardan virüs ile karşılaştığında yeniden hastalığı geçirmeyecek. Bu iyi senaryodur. İkinci senaryo ise, virüsü ikinci kez kazandığımızda belki mutasyonel bir tipi olacak. Çok daha ağır geçirebilir miyiz? Böyle bir endişe de yaşıyoruz. Koronavirüs geçirmiş sağlık personellerimiz de bu konuda kişisel koruyucu ekipmanlarını ve sosyal mesafeye dikkat ediyorlar. Herkese de önerimiz budur. Bir kişinin koronavirüs geçirmiş olması, ikinci kez karşılaştığında vücudunun virüse nasıl cevap vereceğini bilmemesinden dolayı bir güvence yaratmasın. O nedenle enfeksiyonu geçiren kişiler kendilerini yine aynı şekilde dikkat etmeliler."
DHA
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