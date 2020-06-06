'Aşırı soda tüketimi tansiyonu yükseltebilir'
|06 Haziran 2020 19:19
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Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, özellikle terlemeyle vücuttaki sıvı, tuz ve minerallerin kaybının arttığına dikkat çekti. Boztosun, "Vücuttaki sıvı miktarı gereğinden fazla azalırsa, kanda koyulaşmaya ve pıhtı oluşmasına yol açarak kalp krizi veya felç riskini arttırabilir. Eğer kalp hastalığınız varsa, aşırı sıcak hava kalp ve dolaşım sistemi üzerine ek yük getirmektedir. Bu yüzden aşırı sıcak havalarda kendinize dikkat etmeli ve vücuttaki sıvı kaybını telafi etmelisiniz" diye konuştu.
ENERJİ İÇECEKLERİ ÖLÜME KADAR GÖTÜREBİLİR
Son yıllarda popülerleşen detoks sularının bilimsel bir dayanağının olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Boztosun "Bu suların kullanımında özünde mahsur bulunmamakla beraber ishal, baş ağrısı, vücutta sıvı kaybına yol açabileceği unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.
Sıcak havalarda suyun alternatifi olarak tüketilen içeceklerin kalp krizini tetikleyebileceğini belirten Prof. Dr. Boztosun, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kafein sıvı kaybının derinleşmesine yol açar ayrıca kalp hızını arttırarak kalbin iş yükünü artırır. Sıcak havalarda su ve mineralleri takviye edebilmek amacıyla aşırı soda ve maden suyu içilmesi tansiyonun yükselmesine yol açabileceği gibi, kalp yetmezliği hastalarında vücutta sıvı birikmesine yol açabilir. Enerji içeceklerinin yüzde 96'ının içinde kafein bulunur ve 250 ml enerji içeceğinde 2 adet espressoya eş değer kafein bulunur. Bu içecekler kalpte çarpıntı, ellerde titreme, ritim sorunlarına hatta ani ölümlere yol açabilmektedir."
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