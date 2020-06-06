1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Aşırı soda tüketimi tansiyonu yükseltebilir'

Kafeinli ve şekerli içeceklere karşı uzmanlardan uyarı geldi. Kardiyolog Prof. Dr. Bilal Boztosun sıcak havalarda su ve mineralleri takviye edebilmek amacıyla aşırı soda ve maden suyu içilmesine dikkat çekerek "Bu durum tansiyonun yükselmesine yol açabileceği gibi, kalp yetmezliği hastalarında vücutta sıvı birikmesine yol açabilir" dedi.
 06 Haziran 2020 19:19
Yazdır
'Aşırı soda tüketimi tansiyonu yükseltebilir'

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, özellikle terlemeyle vücuttaki sıvı, tuz ve minerallerin kaybının arttığına dikkat çekti. Boztosun, "Vücuttaki sıvı miktarı gereğinden fazla azalırsa, kanda koyulaşmaya ve pıhtı oluşmasına yol açarak kalp krizi veya felç riskini arttırabilir. Eğer kalp hastalığınız varsa, aşırı sıcak hava kalp ve dolaşım sistemi üzerine ek yük getirmektedir. Bu yüzden aşırı sıcak havalarda kendinize dikkat etmeli ve vücuttaki sıvı kaybını telafi etmelisiniz" diye konuştu.

ENERJİ İÇECEKLERİ ÖLÜME KADAR GÖTÜREBİLİR

Son yıllarda popülerleşen detoks sularının bilimsel bir dayanağının olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Boztosun "Bu suların kullanımında özünde mahsur bulunmamakla beraber ishal, baş ağrısı, vücutta sıvı kaybına yol açabileceği unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Sıcak havalarda suyun alternatifi olarak tüketilen içeceklerin kalp krizini tetikleyebileceğini belirten Prof. Dr. Boztosun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kafein sıvı kaybının derinleşmesine yol açar ayrıca kalp hızını arttırarak kalbin iş yükünü artırır. Sıcak havalarda su ve mineralleri takviye edebilmek amacıyla aşırı soda ve maden suyu içilmesi tansiyonun yükselmesine yol açabileceği gibi, kalp yetmezliği hastalarında vücutta sıvı birikmesine yol açabilir. Enerji içeceklerinin yüzde 96'ının içinde kafein bulunur ve 250 ml enerji içeceğinde 2 adet espressoya eş değer kafein bulunur. Bu içecekler kalpte çarpıntı, ellerde titreme, ritim sorunlarına hatta ani ölümlere yol açabilmektedir."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gıdada sahteciliğe dikkat! Yoğurda jelatin katılıyor
04 Haziran 2020 23:44		 Kadınların yüzde 24'ü, erkeklerin yüzde 17'si obez
04 Haziran 2020 10:58
Çileğin içerisinden çıkan böceklere ilişkin açıklama
26 Mayıs 2020 19:19		 Kalp hastaları için sütlü tatlılar daha 'masum'
24 Mayıs 2020 18:59
Bayramda aşırı tüketim sağlıktan ediyor
23 Mayıs 2020 20:00		 Bayramda 'fazla tatlı tüketmeyin' uyarısı
23 Mayıs 2020 16:46
Kovid-19 salgını insanları sağlıklı beslenmeye yöneltti
13 Mayıs 2020 20:44		 İftardan yaklaşık 4 saat sonrası yatış saati olarak belirlenmeli
07 Mayıs 2020 23:23
Biyokimya Uzmanı: Acı biber koronavirüsle mücadelede etkili
07 Mayıs 2020 21:06		 'Sahur ve iftarda probiyotik gıdaları tüketmeyi ihmal etmeyin'
03 Mayıs 2020 17:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:58 - Üzerine duvar devrilen belediye işçisi hayatını kaybetti20:45 - Bakan Kurum: İBB Başkanını işini yapmaya davet ediyoruz20:29 - Kilyos sahilinde sosyal mesafeli deniz keyfi20:18 - Bu maske 45 gün kullanılabiliyor20:17 - Türkiye'nin en zenginleri bu ilçeden çıkıyor20:10 - Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü19:55 - Türk akademisyenin meslektaşına 'taciz' suçlaması19:51 - İkinci el online otoda fiyatlar da satışlar da arttı19:49 - Başkentte kafe ve restoranlar denetlendi19:48 - Köyden kente 83 yıllık dönüşümün adı: Karabük
19:27 - Dur ihtarına uymayan araç polis motosikletiyle çarpıştı: 3 yaralı19:25 - Mersin'de otomobil tıra çarptı: 3 ölü, 1 yaralı19:19 - 'Aşırı soda tüketimi tansiyonu yükseltebilir'19:16 - 'Koronavirüsü atlatanlar da aynı şekilde dikkat etmeli'19:11 - Yaşlı kadını dolandıran iki kardeş operasyonla yakalandı19:07 - MSB paylaştı: İHA ile tespit edilerek kurtarıldılar19:03 - 81 ilde 'kontrollü sosyal hayata geçiş' denetimi19:00 - Halk otobüsünde akılalmaz kavga! Bir anda çılgına döndü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İdari izne esas kronik hastalıklar için yeni genelge
Konut kampanyasında bir indirim daha
Süper bulaştırıcı aramızda
İptal kararının perde arkası: Halk mağdur olmasın diye
Sorumluluk sınavları 22-30 Haziran'da yapılacak
Şampiyonlar ligi finalinde ülkemizi rezil etmişti, 3 yıla kadar hapsi istendi
Öğretmenlerin İl Dışı Mesleki Çalışma ve İdari İzinle igili değerlendirme
Sağlık Bakanı Koca'nın çabası sonuç verdi... Geri çektiler
Emekliliğini polis telsizinden duyurdu, helallik istedi
Bakanın fotoğrafını paylaştığı kişi: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
son pişmanlık fayda vermez 1
dua ve himmetlerle galatasaray'ı ayağa kaldırmak lazım 1
mermer tozuyla beyaz kum görüntüsü oluşturulması 1
zonguldak'ın büyükşehir olma isteği 2
tek kişilik bank dönemi 3
vasat 1
sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım 6
ev fiyatlarındaki büyük artış 1
küçülme hareketi 1
bulduğu 60000 lirayı teslim eden taksiciye 31 tl bahşiş vermek 3
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Gebze Teknik Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 542 sağlık personeli alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam