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Başkentte kafe ve restoranlar denetlendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ankara'da bir süredir kapalı olan ve 1 Haziran'dan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayan kafe ve restoranlar denetlendi.
 06 Haziran 2020 19:49
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Başkentte kafe ve restoranlar denetlendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ankara'da bir süredir kapalı olan ve 1 Haziran'dan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayan kafe ve restoranlar denetlendi.

Çankaya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 2,5 aylık kısıtlamanın ardından başlayan yeni normalleşme süreci üzerine 1 Haziran'da kapılarını müşterilerine yeniden açan kafe, lokanta ve restoranlar denetlendi.

Denetimleri yerinde izleyen Çankaya İlçe Tarım Müdürü Yener Bilgisel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemlerde işletmelere rehberlik edici denetimler yaptıklarını söyledi.

Bilgisel, kurallara genel olarak uyulduğunu belirterek, "Açılış ve kapanış saatleri ve sokağa çıkma kısıtlaması konusunda ilçemiz büyük oranda başarı gösterdi. Çankaya'da yaklaşık 10 bin gıda işletmemiz var. Bu dönemde 5 bin 800 denetim gerçekleştirdik. Günde 7 ekip olarak gece gündüz denetimlerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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