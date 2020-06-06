Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferlerin normale döndüğü bildirildi.
|06 Haziran 2020 20:10
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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferlerin normale döndüğü bildirildi.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik bir arıza meydana geldiği hatırlatıldı.
Açıklamada, yapılan çalışmaların ardından Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferlerin normale döndüğü kaydedildi.
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