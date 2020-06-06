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Türkiye'nin en zenginleri bu ilçeden çıkıyor

Dünyanın en prestijli ekonomi dergilerinden Forbes'in yayınladığı 'Türkiye'nin En Zengin İsimleri' listesine nüfusu 6 bin 400 olan Denizli'nin Babadağ ilçesinden Ahmet Nazif Zorlu ve Olgun Zorlu olmak üzere iki ismin girmesi, ticaret ve zenginlikte 'Kayseri mi yoksa Babadağ mı' sorusunu gündeme getirdi.
 06 Haziran 2020 20:17
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Türkiye'nin en zenginleri bu ilçeden çıkıyor

Dünyanın en prestijli ekonomi dergilerinden Forbes'in yayınladığı 'Türkiye'nin En Zengin İsimleri' listesine nüfusu 6 bin 400 olan Denizli'nin Babadağ ilçesinden Ahmet Nazif Zorlu ve Olgun Zorlu olmak üzere iki ismin girmesi, ticaret ve zenginlikte 'Kayseri mi yoksa Babadağ mı' sorusunu gündeme getirdi.

Forbes dergisinin yayınladığı Türkiye'nin en zengin yüz ismi listesine Denizli'nin Babadağ ilçesi nüfusuna kayıtlı Ahmet Nazif Zorlu 1 milyar 400 milyon dolar, Olgun Zorlu ise 700 milyon dolarlık serveti ile listeye girmeyi başardı. Nüfusu 6 bin 400 olan Babadağ ilçesi ise dokuması ile ünlü bir bölge olarak biliniyor.

Açıklanan listede Babadağ ilçesinden iki ismin yer almasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu dile getiren Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, "Tabii ki bizim tekstil ile alakalı çok köklü bir geçmişimiz var, çok eski tarihi olan bir ilçeyiz. Denizli Organize Sanayi'de ihracata yol veren sanayilerimizin hepsi Babadağlıdır, bizim hemşehrimizdir. Tabii ki dünya çapında, Terkiye çapında sanayicilerimiz de var. Ahmet Nazif Zorlu bunlardan biri. Açıklanan Forbes dergisinde de listeye giren iki sanayiciden bir tanesidir kendisi. Bir tanesi de yeğeni Olgun Zorlu'dur. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Ticarete yön veren, Türkiye ekonomisine katkıda bulunan iş adamlarımız, bizim gurur kaynağımızdır" dedi.

"İlçemiz tekstil geçmişinden kaynaklı ticarete yatkın bir ilçe"

Babadağ'ın ülke ekonomisine katkıda bulunuyor olmasının ayrıca kendileri için bir başka kıvanç kaynağı olduğunu dile getiren Başkan Atlı, Zorlu ailesine teşekkür ederek şunları söyledi:

"Bizim ilçemiz tekstil geçmişinden kaynaklı ticarete yatkın bir ilçe. Dolayısıyla ticareti hakikaten Türkiye'de en eski hayata geçiren iş adamları Babadağlıdır. Her halde bizim geçmişimizden kaynaklı bu ticarete yatkınlık. 1980'li yıllardan sonra Özellikle Denizli Organize Sanayi Bölge'nin kurulmasında Babadağlı sanayiciler çok önemli bir rol oynamışlardır. Onun devamında da Denizli'de tekstil sektöründe özellikle ihracat çok önemli bir yer kaplamaktadır. Bizim hala Babadağ'da tekstille uğraşan yüzde doksana yakın nüfusumuz var. Denizli'de de ihracatla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyor iş adamlarımız."
İhlas Haber Ajansı
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