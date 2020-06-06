1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kilyos sahilinde sosyal mesafeli deniz keyfi

Kilyos Kısırkaya sahiline gelenler sosyal mesafe kuralına uydu, bazıları ise maskeyle güneşlendi. Sahile gelenler havadan da görüntülendi.
 06 Haziran 2020 20:29
Yazdır
Kilyos sahilinde sosyal mesafeli deniz keyfi

Kısıtlamanın kalkmasının ardından ilk hafta sonunda İstanbulluların tercihi Kilyos Kısırkaya sahili oldu. Sahile gelenlerin büyük oranda sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü. Güneşlenenlerden bazıları maske taktı. Jandarma ekipleri gün boyu sahilde denetim yaparak, maske ve sosyal mesafe uyarılarında bulundu. Denize giren ve top oynayan gençler doyasıya eğlendi.

Maskeyle güneşlenen Salih Arslan, "Fazla kalabalık değil insanlar dikkat etmeye çalışıyor zaten, biz de dikkat etmeye çalışıyoruz" dedi.

İhsan Hekimoğlu ise, "Bugün sezonu açtık, deniz çok güzel tertemiz, hiç yosun yok. Zaten dün de plaj temizlenmişti. Sadece çöp kutuları konulması lazım. İnsanlar bir şeyler tüketiyorlar. Sosyal mesafeye herkes dikkat ediyor, bilinçli. Zaten uymayanlar olduğu zamanda uyarılıyorlar, herkes rahatlıkla gelebilir. İnsanların güneşe çıkmaya ihtiyacı var" diye konuştu. Kadir Bektaş ise, "Bizim için çok güzel oldu, memnunuz, deniz de güzeldi. Maskemiz de var, bire metre uzakta oturuyoruz. O kadar kalabalık da yok. Gayet güzel" şeklinde konuştu.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü
06 Haziran 2020 20:10		 Köyden kente 83 yıllık dönüşümün adı: Karabük
06 Haziran 2020 19:48
72 yıllık ABD yağları, 60 yıllık okulun çatısı arasında bulundu
06 Haziran 2020 18:52		 Gökçeada Belediyesinin kaçak yapı inşa ettiği iddiası
06 Haziran 2020 17:51
Termal otellerde, koronavirüse karşı önlemler alındı
06 Haziran 2020 17:26		 Haftasonu yasağı kalktı Van Gölü sahilleri doldu
06 Haziran 2020 17:22
Antalya'da 'sosyal mesafeli' deniz keyfi
06 Haziran 2020 17:17		 Amasra'da ziyaretçi yoğunluğu
06 Haziran 2020 17:07
Plaj yasağı kalktı, falezlerden tehlikeli atlayışlar başladı
06 Haziran 2020 16:45		 Adalar'da faytonlar kalktı, kaçak taşımacılık zirve yaptı
06 Haziran 2020 16:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:58 - Üzerine duvar devrilen belediye işçisi hayatını kaybetti20:45 - Bakan Kurum: İBB Başkanını işini yapmaya davet ediyoruz20:29 - Kilyos sahilinde sosyal mesafeli deniz keyfi20:18 - Bu maske 45 gün kullanılabiliyor20:17 - Türkiye'nin en zenginleri bu ilçeden çıkıyor20:10 - Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü19:55 - Türk akademisyenin meslektaşına 'taciz' suçlaması19:51 - İkinci el online otoda fiyatlar da satışlar da arttı19:49 - Başkentte kafe ve restoranlar denetlendi19:48 - Köyden kente 83 yıllık dönüşümün adı: Karabük
19:27 - Dur ihtarına uymayan araç polis motosikletiyle çarpıştı: 3 yaralı19:25 - Mersin'de otomobil tıra çarptı: 3 ölü, 1 yaralı19:19 - 'Aşırı soda tüketimi tansiyonu yükseltebilir'19:16 - 'Koronavirüsü atlatanlar da aynı şekilde dikkat etmeli'19:11 - Yaşlı kadını dolandıran iki kardeş operasyonla yakalandı19:07 - MSB paylaştı: İHA ile tespit edilerek kurtarıldılar19:03 - 81 ilde 'kontrollü sosyal hayata geçiş' denetimi19:00 - Halk otobüsünde akılalmaz kavga! Bir anda çılgına döndü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İdari izne esas kronik hastalıklar için yeni genelge
Konut kampanyasında bir indirim daha
Süper bulaştırıcı aramızda
İptal kararının perde arkası: Halk mağdur olmasın diye
Sorumluluk sınavları 22-30 Haziran'da yapılacak
Şampiyonlar ligi finalinde ülkemizi rezil etmişti, 3 yıla kadar hapsi istendi
Öğretmenlerin İl Dışı Mesleki Çalışma ve İdari İzinle igili değerlendirme
Sağlık Bakanı Koca'nın çabası sonuç verdi... Geri çektiler
Emekliliğini polis telsizinden duyurdu, helallik istedi
Bakanın fotoğrafını paylaştığı kişi: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
küçülme hareketi 1
son pişmanlık fayda vermez 1
dondurma 2
6-7 haziran 2020 sokağa çıkma yasağı 5
vasat 1
eşin rızası olmadan konut satışı yapılamayacak 1
yo yo etkisi 6
bulduğu 60000 lirayı teslim eden taksiciye 31 tl bahşiş vermek 3
balığa limon sıkmak 2
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Gebze Teknik Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 542 sağlık personeli alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam