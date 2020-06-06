Kilyos sahilinde sosyal mesafeli deniz keyfi
|06 Haziran 2020 20:29
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Kısıtlamanın kalkmasının ardından ilk hafta sonunda İstanbulluların tercihi Kilyos Kısırkaya sahili oldu. Sahile gelenlerin büyük oranda sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü. Güneşlenenlerden bazıları maske taktı. Jandarma ekipleri gün boyu sahilde denetim yaparak, maske ve sosyal mesafe uyarılarında bulundu. Denize giren ve top oynayan gençler doyasıya eğlendi.
Maskeyle güneşlenen Salih Arslan, "Fazla kalabalık değil insanlar dikkat etmeye çalışıyor zaten, biz de dikkat etmeye çalışıyoruz" dedi.
İhsan Hekimoğlu ise, "Bugün sezonu açtık, deniz çok güzel tertemiz, hiç yosun yok. Zaten dün de plaj temizlenmişti. Sadece çöp kutuları konulması lazım. İnsanlar bir şeyler tüketiyorlar. Sosyal mesafeye herkes dikkat ediyor, bilinçli. Zaten uymayanlar olduğu zamanda uyarılıyorlar, herkes rahatlıkla gelebilir. İnsanların güneşe çıkmaya ihtiyacı var" diye konuştu. Kadir Bektaş ise, "Bizim için çok güzel oldu, memnunuz, deniz de güzeldi. Maskemiz de var, bire metre uzakta oturuyoruz. O kadar kalabalık da yok. Gayet güzel" şeklinde konuştu.
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