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Üzerine duvar devrilen belediye işçisi hayatını kaybetti

Giresun'un Eynesil ilçesinde üzerine duvar devrilen belediye işçisi hayatını kaybetti.
 06 Haziran 2020 20:58
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Üzerine duvar devrilen belediye işçisi hayatını kaybetti

Giresun'un Eynesil ilçesinde üzerine duvar devrilen belediye işçisi hayatını kaybetti.

Olay, merkez Köseli Mahallesi'nde belediyenin su arızasını gidermek için yapılan çalışma sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eynesil Belediyesi'nde yaklaşık 10 ay önce işe başlayan Ercan Kılıç (23) beraberinde bulunan diğer belediye işçileriyle Köseli mahallesindeki su arızasını gidermek için çalışmaya gitti. Su borusu altından geçen duvar dibi kazılırken, duvar çöktü. Çöken duvarın altında kalan Ercan Kılıç'a ilk müdahale olay yerinde bulunan diğer arkadaşları tarafından yapıldı. Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan Kılıç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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