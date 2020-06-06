Acun Ilıcalı kolunda milyonluk servet taşıyor!
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, uzun süredir kolundan çıkarmadığı saatinin değeri ortaya çıktı.
|06 Haziran 2020 22:08
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Siyah tişörtlere ve motosiklete olan merakıyla tanınan Acun Ilıcalı'nın, aynı zamanda bir saat tutkunu olduğu ortaya çıktı. Aksesuar olarak sadece saat kullanan Ilıcalı, bunun için kesenin ağzını açtı. Ilıcalı, son olarak toplam değeri 1 milyon 713 bin 671 TL olan Richard Mille marka kırmızı renk saat aldı.
Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarda saati kolundan çıkarmadığı gözlenen Ilıcalı, aynı saati 'Survivor 2020' çekimlerinde de kullanıyor.
Acun Ilıcalı'nın değeri yaklaşık 2 milyon TL olan saatini görenler, fiyatını öğrendikten sonra büyük şaşkınlık yaşadı.
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