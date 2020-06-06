20 bin TL'lik şaka karakolda bitti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yeri sahibinin arkadaşı 20 bin TL değerindeki veresiye defterini saklayarak şaka yaptı.

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde bir iş yeri sahibinin arkadaşı alacak defterini alarak arkadaşına şaka yaptı. Şaka olayı Cumhuriyet Mahallesi Garnizon caddesi üzerinde bulunan cep telefonu satış mağazasında meydana geldi. Satış mağazası sahibinin arkadaşı, içerisinde 20 bin TL alacak olan defteri saklayarak arkadaşına defterin çalındığını söyleyince defter sahibi Halit Akar, kısa süreli geçirdiği şokun ardından İslahiye Emniyet müdürlüğüne giderek hırsızlık ihbarında bulundu.

"Veresiye defterini bulamayınca karakola koştum"

İş yeri sahibi Halit Akar 20 bin TL borcun kayıtlı olduğu alacak defterini bulayınca karakola koştuğunu belirterek, "Yaklaşık on yıldır burada esnaflık yapıyorum. Akşam iş yerimi kapattım ve eve gittim. Sabah iş yerimi açtım, borcu olan bir müşterim gelerek borcunu ödeyeceğini söyledi. Ancak defteri aradım ama bulmadım. Arkadaşlarıma sordum, bana güldüler. Baktım iş olmayacak İslahiye Emniyet müdürlüğüne giderek hırsızlık şikayetinde bulundum. Defterin içerisinde yaklaşık 20 bin TL alacak var. Defterim bulunursa bir garibe eli TL bağış yapacağım. Aynı zamanda defteri bulana 1 kilo baklava ikram edeceğim dedim. Defter, 24 saat sonra yan taraftaki komşum olan Müslüm Atmaca'nın kendisine şaka yapmak amaçlı aldığını söyledi" dedi.

"Defteri gözüm gibi saklayacağım"

Defterine kavuşan Halit Akar defterini bir daha rastgele yerlere atmayacağını belirterek, "Defterini daha evvel rast gelen yerlere atıyordum. Bundan sonra çelik kasada saklayacağım. Defter bulunmasaydı çok zor durumda kalırdım. Evet alacakları biliyorum ama kimde ne kadar var onu bilmiyorum. Ya benim hakkım geçecek yada onların" şeklinde konuştu.

"Defteri vermeyi unuttum ilçe dışına çıktım"

Şaka amaçlı defteri aldığını ancak acilen ilçe dışına çıkınca defteri vermeyi unuttuğunu söyleyen Müslüm Atmaca ise "Defteri alarak komşuma şaka yapmak istedim. Arkadaşımın iş yerinde sohbet ederken ona bir şaka yapayım dedim. Defteri aldım iş yerime geldim. Belli bir süre sonra vermeyi planlıyordum. Ancak acil bir işim çıkması nedeniyle defteri aldıktan sonra ilçe dışına çıktım. Defterin bende olduğunu da söylemeyi unuttum. Kesinlikle bir şaka amaçlıydı, defteri açıp içerisine bile bakmadım diye konuştu.