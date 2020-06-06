Savcılıktan Aleyna Çakır hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
|06 Haziran 2020 22:52
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Aleyna Çakır hakkındaki iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Eylem hakkında soruşturma yapılmış, şikayetçi S.E.'nin şikayetinden vazgeçmesine rağmen şüpheli hakkında iddianame düzenlemek suretiyle kamu davası açılmıştır" ifadelerine yer verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Aleyna Çakır hakkındaki iddialara ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında Aleyna Çakır müstear ismini kullanan müteveffa S.E. hakkında yapılan paylaşımlarda iddia edildiği üzere, müteveffanın erkek arkadaşı olan şahsın müteveffayı darp edip buna ilişkin görüntüleri müteveffanın sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak yayınladığı şeklindeki olayın, müteveffanın ölüm olayıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Sosyal medyada yer alan görüntülerdeki olayın, ölüm vakasından önce 17 Nisan 2020 tarihinde vuku bulduğu ve konu hakkında kolluk tarafından önleyici tedbir kararı alındığı anlaşılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından da bu eylem hakkında soruşturma yapılmış, şikayetçi S.E.'nin şikayetinden vazgeçmesine rağmen şüpheli hakkında iddianame düzenlemek suretiyle kamu davası açılmıştır. Müteveffanın ölümü hakkında soruşturma ise devam etmektedir. Kadına yönelik şiddet eylemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızca özenle soruşturulmakta olup, soruşturmanın gizliğine dikkat edilerek toplanan tüm deliller incelenmektedir" denildi.
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