Danimarka'da koronavirüs örneği alan robot geliştirdi
|06 Haziran 2020 23:35
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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentine ortaya çıkan bugün ise küresel bir salgına dönüşen Coivd-19 ile mücadelede robotların görevi artıyor.
Danimarka'nın önce gelen eğitim kurumlarından Southern University of Denmark'ta (SDU) görev alan bilim insanları, Covid-19 şüphesi olan kişilerden örnek alan robot geliştirdi.
Araştırmacılar, bu sayede sağlık çalışanlarını riske atmadan örnek alınabileceğini söylüyor.
Üniversiteden yapılan açıklaya göre, yapay zekaya ev sahipliği yapan robotlar sahip olduğu kameralar yardımıyla söz konusu testi başarı i,le gerçekleştiriyor.
Reuters'ın haberine göre robotlar kısa süre içinde kullanılmaya başlanacak.
Covid-19 şüphesi bulunan kişileri test eden sağlık çalışanları hastalığa yakalanma riski en fazla olan kişiler arasında yer alıyor.
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