1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

THY, Kanada'dan 4. tahliye uçuşunu gerçekleştirecek

Türk Hava Yollarının (THY) Kanada'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için 8 Haziran'da özel sefer düzenleyeceği bildirildi.
 06 Haziran 2020 23:41
Yazdır
THY, Kanada'dan 4. tahliye uçuşunu gerçekleştirecek

Türk Hava Yollarının (THY) Kanada'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için 8 Haziran'da özel sefer düzenleyeceği bildirildi.

Türkiye'nin Toronto Başkonsolosluğundan yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 8 Haziran Pazartesi yerel saatle 19.50'de THY tarafından Toronto-İstanbul özel seferi (TK6882) düzenlenecektir. Bu sefere yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de ikamet izni bulunanlar kabul edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Sefere katılmak isteyenlerin, THY'nin internet sitesinden veya çağrı merkezinden en kısa zamanda bilet işlemi yaptırmaları istenen açıklamada, bu işlemlere dair THY'nin Toronto ofisi veya "yto.info@thy.com" adresinden iletişime geçilebileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uçuş günü, Kovid-19 belirtileri gösterenlerin veya öncesinde virüs tanısı konulmuş kişilerin uçağa alınmaları yolcu güvenliği bakımından mümkün olmayacaktır. Türkiye'ye varışta da 14 gün evde karantina uygulaması bulunmaktadır."

THY, ilki 8 Nisan, ikincisi de 22 Nisan'da gerçekleştirilen tahliye seferleriyle Kanada'dan Türkiye'ye toplam 484 Türk vatandaşının intikalini sağlamış, 4 Haziran'da gerçekleştirdiği 3. tahliye uçuşuyla da 349 yetişkin ve 15 bebek yolcunun intikalini sağlamıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
20 bin TL'lik şaka karakolda bitti
06 Haziran 2020 22:19		 Türkiye'nin en zenginleri bu ilçeden çıkıyor
06 Haziran 2020 20:17
'Koronavirüsü atlatanlar da aynı şekilde dikkat etmeli'
06 Haziran 2020 19:16		 Halk otobüsünde akılalmaz kavga! Bir anda çılgına döndü
06 Haziran 2020 19:00
Muayene olmaya gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı!
06 Haziran 2020 18:47		 Seyir halinde aracın direksiyonunu bıraktı, ayağa kalktı
06 Haziran 2020 18:19
2 liralık karsambaç tatlısı zevki, 799 TL'ye mal oldu
06 Haziran 2020 18:15		 O anneden şaşırtan karar... Videoyu çekenden şikayetçi oldu
06 Haziran 2020 18:12
Teknoloji tutkunu öğrenci TÜBİTAK sayesinde dünyaya açıldı
06 Haziran 2020 17:49		 1949 model cipine gözü gibi bakıyor
06 Haziran 2020 17:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:01 - 7 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları23:55 - Halk eğitim merkezlerinde maske üretim atağı23:50 - Bakan Kasapoğlu, 250 kişiye kitap hediye edecek23:48 - Ugandalı öğretim görevlisi, çocuğuna 'Karatay' ismini verdi23:41 - THY, Kanada'dan 4. tahliye uçuşunu gerçekleştirecek23:35 - Danimarka'da koronavirüs örneği alan robot geliştirdi23:32 - TBMM Başkanı'ndan teamül tepkilerine yanıt23:23 - İletişim Başkanı: 'Antifa'nın gerçek yüzünü gördük23:15 - Sağlık Bakanı Koca'dan 'sosyal mesafe' uyarısı23:07 - Sokak köpekleri için oyuklar açtırıp, 'köpek köyü' kurdu
23:04 - Tartıştığı kişiyi öldüren uzman çavuşa 15 yıl hapis cezası23:03 - 'Beyaz cennet' Pamukkale'de hafta sonu hareketliliği22:53 - İzmirliler Kordon'a akın etti, kalabalık korkuttu22:52 - Savcılıktan Aleyna Çakır hakkındaki iddialara ilişkin açıklama22:30 - Çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 12 yaralı22:19 - 20 bin TL'lik şaka karakolda bitti22:15 - Hırsızlar, kendilerini yakalatan muhtarın arabasını kundakladı22:08 - Acun Ilıcalı kolunda milyonluk servet taşıyor!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
7 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Erkekyerinibilsin 4
sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım 6
6-7 haziran 2020 sokağa çıkma yasağı 6
ingiltere 1
9 yıldır ligimizde şike olmuyor 6
eşin rızası olmadan konut satışı yapılamayacak 1
vasat 1
içeceklerin 2.5 litre olanının tercih edilmemesi gerekliliği 1
malzeme bilimi 1
balığa limon sıkmak 3
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Gebze Teknik Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 542 sağlık personeli alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam