Bakan Kasapoğlu, 250 kişiye kitap hediye edecek
|06 Haziran 2020 23:50
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden El-Hajj Malik El-Shabazz'ın (Malcolm X) otobiyografisini hediye etmek için bir yarışma başlattı.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Malcolm X'in "İyi siyah veya iyi beyaz olmak gibi bir durum yoktur. İyi veya kötü insanlar vardır." sözünü paylaştı.
Bu paylaşımının altına kullanıcılardan düşüncelerini paylaşmasını isteyen Kasapoğlu, "#İyiİnsan etiketiyle düşüncelerini paylaşan 250 kişiye, hayatını ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadeleye adamış Malcolm X'in Bakanlığımız yayınlarından olan otobiyografisini hediye edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"İyi siyah veya iyi beyaz olmak gibi bir durum yoktur. İyi veya kötü insanlar vardır."#İyiİnsan etiketiyle düşüncelerini paylaşan 250 kişiye, hayatını ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadeleye adamış Malcolm Xin Bakanlığımız yayınlarından olan otobiyografisini hediye edeceğiz. pic.twitter.com/F38HUsIscfDr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) June 6, 2020
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