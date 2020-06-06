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Halk eğitim merkezlerinde maske üretim atağı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitim merkezlerinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde bugüne kadar 23 milyona yakın maske üretildiği bildirildi.
 06 Haziran 2020 23:55
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Halk eğitim merkezlerinde maske üretim atağı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kovid-19 sürecinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra ülkenin maske ve dezenfektan ihtiyacı için de üretim yapıyor.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi Cerrahi Maske Üretim Atölyesini ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Süreyya Kılıç'tan bilgi aldı.

Büyük, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinin başlamasıyla MEB'in hem eğitim-öğretim hem de vatandaşın ve kurumların ihtiyacını giderme anlamında üzerine düşeni yaptığını söyledi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı endüstri meslek liselerinde maske, dezenfektan ve masa örtüsü üretimine başlandığını vurgulayan Büyük, şunları kaydetti:

"Ondan sonra da Bakanımızın talimatıyla olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitim merkezlerimizde maske üretimine başladık. Olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitim merkezlerimizde bugün itibarıyla 23 milyona yakın maske ürettik. Bulundukları il ve ilçelerde tüm ihtiyacı giderir hale geldik. Gönüllü usta öğreticilerimiz buralarda ücret almadan çalıştılar. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu kolay iş değildi. Devletimizin maske ihtiyacı konusunda üzerlerine düşeni yaptılar."

"Biz hizmete varız, bu hizmete davam edeceğiz"

Büyük, Kırıkkale'de de İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Valilik nezaretinde halk eğitim merkezi üzerinden maske üretimine başlamasının kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

Üretimlerin bütün hastanelerin cerrahi maske ihtiyaçlarını giderir hale geldiğini aktaran Büyük, "Biz halk eğitim merkezlerinin tanıtılması amacıyla yapılan bu verimli çalışmadan dolayı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İşin başında bulunan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü olarak çok mutluyum. Biz hizmete varız, bu hizmete devam edeceğiz." diye konuştu.

Büyük, yapılan çalışmaların topluma duyurulmasında aracı görevini üstlenen basın mensupları ile Anadolu Ajansına da teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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