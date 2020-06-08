Öğretmenlerden eTwinning projesi ve sanal sergi

Gaziantep'te 20 okuldan 20 öğretmen bir araya gelerek "Yaratıcı Sanatsal Deneyimler" projesini başlattı. Okul öncesi öğretmenlerinin yürüttüğü bu proje, 2005 yılında Avrupa Komisyonunun öğrenme programının ana hareketi olarak başlatılan eTwinning platformu üzerinden yürütülmektedir.

Projenin kurucusu olan Gaziantep Nizip Zübeyde Hanım Anaokulu öğretmeni Devlet Koyuncu, projeye 2019 Ekim ayında başladıklarını, projede temel hedefin erken çocukluk eğitiminde çağdaş yaklaşımlarla öğretmenleri tanıştırmak ve eğitim uygulamalarına entegre edebilmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Proje hakkında bilgi veren Koyuncu, Waldorf pedagojisinin temel alındığı proje çalışmalarının bir rutini olması en önemli noktadır. Rutinler çocuğun günlük akışta onu nelerin beklediğini bilmesini, kendini güvende hissetmesini sağlayacak ve daha anlamlı bir öğrenmeye zemin oluşturacaktır.

Bu sebeple her ay düzenli etkinliklerin tekrar edildiği bir planlama yapıldığını, çalışmaların beş temel öğeden oluştuğunu söyledi.

Masal Anlatımı

Her ay belirlenen bir masal, çocuklara anlatılır. Masal saatlerinin de kendi içinde rutinleri vardır ve bunlar her masal anlatımında uygulanır. Masal etkinliği için üzerinde örtüsü olan küçük bir masa ayarlanır. Masanın üzerine bir mum ve kibrit bırakılır. Masala başlarken mum öğretmen tarafından yakılır, masal sonunda bir öğrenci seçilerek mum söndürülür. Masada bir de esans( lavanta, yasemin yağı kullanılabilir.) bulundurulur ve bir öğrenci başlangıç rutini olarak esansı sırasıyla arkadaşlarının ve öğretmenin eline sürer ve bitiminde parmak oyunuyla masala giriş yapılır.

Doğayı Keşfediyorum

Doğada ki değişimin de bir ritmi ve rutini vardır. Çocukların bu değişimi kartlarla resimlerle tanıtmak yerine, doğayı gözlemleyerek keşfetmeleri amaçlanmaktadır. Mevsimlerin, gökyüzünün, bulutların, bahçedeki bir ağacın değişiminin düzenli olarak izlenmesi ve bu döngüyü çocukların keşfetmeleri çok önemlidir.

Mevsim Masası Hazırlama

Açık havada gözlemlenen mevsim özellikleri, temsili renkler ve materyallerle sınıfın bir köşesine taşınır. Örneğin: Sonbahar mevsiminde masa sarı, kırmızı, turuncu gibi mevsim renklerini taşıyan tüllerle süslenir; bahçeden toplanan yapraklar kozalaklar, mevsim meyve ve sebzeleri yerleştirilir.

Islak Üstüne Islak Sanat Çalışması

Her mevsim döngüsünde o mevsimi temsil eden renklerle ıslak kağıt üzerine yapılan sulu boya ya da parmak boya ile çalışılır. Önemli nokta çocukların mevsimsel döngüleri özümsemeleri ve bunu yaratıcılıklarını kısıtlamadan, kendilerini resim sanatıyla ifade etmelerini sağlamaktır.

Bileklik Örme

Yapılanaraştırmalar, örgü örmenin çocuklarda el-göz koordinasyonu, duyu bütünleme, matematik becerisi gibi alanlarda gelişimlerini desteklediğini ortaya koymaktadır. Bunların yanında başladığı bir işi bitirme, sabırla bir ürün ortaya koyma bu etkinliğin önemli kazanımlarıdır.

Pandemi sürecine kadar proje ekibi rutinleri aksatmadan çalışmalarını yürüttü, fakat uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte proje ekibi de hemen planlama üzerinde güncellemeler yaparak sürece adapte oldu. Her öğretmenin kendi okulunda yapması planlanan proje sergisi, e-sergi faaliyetine dönüştürüldü ve sanal bir alanda proje sergisi yapıldı.

Devlet Koyuncu, projede yer alan Nevra Atıcı, Merve Betül Göksu , Ayşen Gemici, Tuğba Kankılıç, Merve Alkan, Şenel Çiftçi, Zerrin Öztürk, Neslihan Elmas, Duygu Alpay Karataş, Ayşenur Öztürk, Zeynep Geçmez, Özgül Cihan, Ayşe Nur Durmaz , Kübra Telli, Sümeyra Çakır, Canan Özgün, Aynur Aşar , Gülşah Uyar ve Gülay Keskin'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Sanal sergiyi gezmek için tıklayınız.

Proje faaliyetlerini incelemek için tıklayınız.

Öğretmenlerin oluşturduğu masal için tıklayınız.

Cihan DOĞAN