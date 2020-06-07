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İşten çıkarma başladı, kısa fren şart

Bazı işletmeler temmuz ayında sona erecek Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasını beklemeden çalışanlarına tebligat göndermeye başlarken iş dünyası, uygulamanın ikinci defa uzatılmasını istiyor.
 07 Haziran 2020 07:10
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İşten çıkarma başladı, kısa fren şart

Bazı işletmeler temmuz ayında sona erecek Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasını beklemeden çalışanlarına tebligat göndermeye başlarken iş dünyası, uygulamanın ikinci defa uzatılmasını istiyor.

Kısa Çalışma Ödeneği'nde (KÇÖ) son aya girilirken işten çıkarmaların başladığı yönünde haberler geliyor. Bazı işverenlerin çalışanlarına şimdiden tebligatta bulunduğu, çalışanların da haklarını korumak için arayışlara girdiği belirtiliyor. Yaşanan gelişmeler üzerine "Kısa Çalışma Ödeneği devam etsin" sesleri yükselmeye başladı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'in "Kısa Çalışma Ödeneği desteği ikinci bir üç ay daha uzatılması, işletmelerin pandemi sürecinin zorluklarını geride bırakmasına büyük katkı sağlayacaktır" sözlerinde destek veren Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar "Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ve işçi çıkarma yasağının uzatılması konusunda büyük bir beklenti içerisindeyiz. Bence sürecin daha sağlıklı yürümesi için doğrusu da bu olur" dedi.

ŞARTLAR ESNETİLSİN

Alemdar, kısa çalışma ödeneğinden 450 gün ve 60 gün şartının da kaldırılmasını istedi. Uygulamaların uzatılması konusuna Bakanlığın da sıcak baktığını dile getiren Alemdar "O konuda bir toplantı yapacaktık. Sayın Bakan'ın bizi çağırmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni istihdam paketine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Alemdar, şunları kaydetti: Bize herhangi bir ulaşan, şöyle yapacağız böyle yapacağız gibi bir şey yok. Paketi henüz görmedik. Bizimle paylaşacaklar herhalde çünkü haziran sonunda çıkacak deniyor. Uygulamalar uzatılacak diye tahmin ediyoruz. Yoksa sürdürülebilir olması mümkün değil.

2,6 MİLYON KİŞİ FAYDALANDI

Merkez Bankası verilerine göre, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde uygulanmaya başlayan Kısa Çalışma Ödeneği'nden nisan itibarıyla yaklaşık 2,6 milyon kişi faydalandı. Bu kapsamda İşsizlik Sigortası Fonu'nun gider miktarı 723 milyon lira olarak gerçekleşti. Merkez Bankasının Finansal İstikrar Raporu'na göre, uygulanmaya başlayan 2005'ten Mart 2020'ye kadar 350 bin kişi Kısa Çalışma Ödeneği almaya hak kazanmıştı.

KÇÖ İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında sağlanıyor. Bu ödenekten yararlanmak için genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılmış olması gerekiyor. Salgın döneminde yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son üç sene içinde 450 gün prim ödenmiş olması gerekiyor.

OSMAN ÇOBANOĞLU
Türkiye
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