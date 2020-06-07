Meclis Başkanlığı yarışı başlıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen çalışmalarına geçen hafta yeniden başlayan TBMM'de temmuz ayında da Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak. Meclis Başkanlığı için bir yasama döneminde 2+3 yıl olmak üzere iki kez seçim yapılıyor. Bu nedenle, 2 yılın tamamlanacağı 12 Temmuz'a kadar Meclis Başkanlığı için 3 yıllığına yeniden seçim yapılması gerekiyor. 2018 milletvekili seçimlerinden sonra Meclis Başkanı olan Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı nedeniyle istifa edince, yerine Mustafa Şentop seçilmişti. Meclis Başkanlığı adaylığı için AK Parti kulisleri hareketlendi. AK Parti içinde Şentop'un yeniden aday gösterileceğine yönelik görüşler ağırlık kazanırken, Binali Yıldırım'ın da adaylık konusunda 'istekli' olduğu belirtiliyor.

BAHÇELİ'NİN FİKRİNİ ALACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis Başkanlığı adaylığına kimin gösterileceği konusunda henüz bir değerlendirme yapmadığı öğrenildi. Haziran sonunda Erdoğan'ın bu konuyu gündemine alacağı ve adayın belirleneceği kaydedildi. Erdoğan'ın, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bu konuda bir araya geleceği ifade ediliyor.

Meclis Başkanlığı seçim süreci 2 Temmuz'da başlayacak ve 12 Temmuz'da tamamlanacak. 10 günlük sürenin ilk 5 gününde adaylık başvuruları alınacak, ikinci 5 günde ise seçimler gerçekleştirilecek. Başkanlık seçimleri gizli oyla yapılacak, ilk iki turda 400, üçüncü turda 301 milletvekillinin oyu aranacak. Dördüncü turda ise en fazla oyu alan aday Meclis başkanı seçilecek. Toplam milletvekili sayısı 340 olan AK Parti ve MHP'lilerin oyu ile başkanın ilk turda seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yeni seçilecek başkan 2023 seçimlerine kadar görev yapacak.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ

Bu arada AK Parti kulislerinde Meclis Başkanlığı seçimleri konusunda yapılan değerlendirmelerle birlikte kabine değişikliği de yeniden konuşulmaya başladı. Son günlerde sosyal medyada dolaşıma sokulan ve bazı isimlerin yer aldığı kabine değişikliğine listeler gerçekçi bulunmazken, AK Parti kulislerinde "Eğer kabine değişikliği olacaksa, kongre süreci ile paralel yapılır ve kapsamlı bir değişiklik olabilir" görüşü dile getiriliyor.

YÜCEL KAYAOĞLU