1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yıllardır oynadığımız ama Türk olduğunu bilmediğimiz oyunlar

Peak'in satışıyla gözler yerli oyunlara çevrildi. Yıllardır oynadığımız ama Türk olduğunu bilmediğimiz popüler pek çok oyun var. Toy Blast, Zula, Mount Blade, Kafa Topu, 1010! bunlar arasında
 07 Haziran 2020 08:16
Yazdır
Yıllardır oynadığımız ama Türk olduğunu bilmediğimiz oyunlar

Peak'in 1.8 milyar dolarlık rekor fiyata Toy Blast ve Toon Blast'ı satması gözleri yerli oyunlara çevirdi. Bilgisayar, oyun konsolu ve mobil platformlarda yıllardır oynanan onlarca popüler yerli oyun bulunuyor. Adları genelde yabancı seçildiği için oynarken yerli olduklarını anlamayabiliyoruz. Özellikle mobil oyun alanında kurulan Türk oyun firması sayısı da artıyor. Milliyet'ten Hanife Baş haberinde yerli oyunlara yer vermiş.

Rekor kırıyorlar

Toy Blast ve Toon Blast: Peak'in rekor fiyata satılan oyunları. Toy Blast, aynı renkteki küpleri eşleştirip patlatılarak oynanan bir bulmaca oyunu. 3.500 versiyonu var. Toon Blast ise yine bir küp patlatma oyunu. Kedi Cooper, Kurt Wally, Ayı Bruno karakterleri var. Pek çok seviyesi bulunan oyun, bulmaca oyunlarına farklı bir bakış getirdi. Dünyanın dört bir yanındaki insanlarla yarışmanız için puan tablosu yer alıyor. Her iki oyunu 300 milyondan fazla insan indirmiş durumda.

Mount&Blade: Armağan ve İpek Yavuz tarafından kurulan Tale Worlds'ün Orta Çağ temalı, aksiyon ve rol yapma video oyunu. 2008 yılında piyasaya sürüldü. 2009'da Warband genişleme paketi duyuruldu. Mount&Blade II: Bannerlord ise devam oyunu olarak geliştirildi ve Mart 2020'de erken erişime açıldı. Oyun 200 yıl öncesini konu alıyor. Dünyanın dört yanından yüzlerce oyuncunun bulunduğu, devasa ve destansı kuşatmalara kadar uzanan çeşitli çok oyunculu oyun modlarında, taktiksel becerinizi ve savaş yeteneğinizi test edebiliyorsunuz.

Tüm dünya oynuyor

Zula: Türk yapımı MMOFPS (Devasa Çok Oyunculu Birinci Şahıs Nişancı) oyunu. InGame Group çatısındaki Madbyte Games tarafından geliştirildi. 100'den fazla ülkede 11 dilde 26 milyon e-spor sever tarafından oynanıyor. Karakterler ve haritaları Türkiye'den seçmesiyle ilgi görüyor. Haritalarda Üsküdar, Trabzon Uzungöl, Safranbolu, Çanakkale, Kız Kulesi gibi tarihi ve turistik yerler bulunuyor. Sürekli yenilenen içeriğin yanı sıra oyunda, ortalama her ay büyük bir güncelleme yapılıyor. PC ve mobilde oynanabiliyor.

Kafa Topu: Kafa Topu, Masomo tarafından geliştirildi. Geçen yıl Tencent'in sahip olduğu Miniclip'e satıldı. Gözde futbol oyunları arasında. Gerçek oyunculara karşı oynuyorsunuz. 2014'te, Kafa Topu oyunu geliştirildi ve büyük başarı yakaladı. Masomo, oyunun ikinci versiyonu olarak Kafa Topu 2'yi çıkardı. Mobil oyunda hayalindeki futbolcuyu oluşturmak için onlarca farklı karakter ve aksesuar seçeneği sunuyor. Kafa Topu 2'de yer alan her karakter farklı özelliklerde.

Her alanda var

Words of Wonders: Fugo Games'in yarattığı kelime bulmaca oyunu. Adeta bir dünya seyahatine çıkarak dünyanın yedi harikası içinde gizli kalmış sırları ve muhteşem şehirleri keşfedeceğiniz bu çapraz bulmaca oyununda kelime hazineniz gelişiyor. Harflerin arasında bağlantı kurarak gizlenmiş kelimeleri buluyorsunuz. Kelimeleri buldukça bölümler değişiyor, farklı mekanlara ve şehirlere gidiyorsunuz. En beğenilen kelime oyunları arasında. Mobil platformda oynanan oyunu 50 milyondan fazla kişi indirdi.

1010!: Yine Zynga'ya başarılı bir satışa imza atan Türk oyun firması Gram Games'in oyunu. 2014 yılında geliştirildi. Tetris tarzında mobil bir bilmece oyunu. Oyunda 10 satır ve 10 sütun olmak üzere toplamda 100 kutucuktan oluşan kare içerisine, sırasıyla gelen çeşitli geometrik şekiller ile satır ve sütunlar tamamlanmaya çalışılıyor. Amaç, en yüksek skoru alabilmek. 60'dan fazla ülkede en çok oynanan oyunlar arasında yer alıyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Konya'da geliştirilen robot eklem ve sensörlerle çevresine duyarlı
06 Haziran 2020 13:22		 Bakan Varank canlı yayında 'Yerli Tanı Kiti'ni tanıttı
05 Haziran 2020 17:46
Babalar günü için teknolojik hediye fikirleri
05 Haziran 2020 08:24		 SpaceX 60 internet uydusunu uzaya fırlattı
04 Haziran 2020 21:54
İlk uydunun son montajı, Varank, Akar ve Karaismailoğlu tarafından yapıldı
04 Haziran 2020 09:53		 Apple, bu modellerin fişini çekiyor
03 Haziran 2020 22:36
SpaceX'in yeniden kullanılabilir roketi karaya ulaştı
03 Haziran 2020 16:05		 Zoom'un koronavirüs geliri yüzde 169 arttı
03 Haziran 2020 14:51
TÜRKSAT uydularının uzaya gönderileceği tarih belli oldu
03 Haziran 2020 12:40		 Apple o iPhone modellerinin fişini çekiyor
03 Haziran 2020 08:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:13 - Servis aracında kavga eden işçi tazminatsız kovuldu10:08 - TSK'dan koronavirüs ile mücadelede göz dolduran başarı10:00 - Yaz günü onlarca araç karda mahsur kaldı09:56 - FETÖ içinde 10 milyon sterlin kavgası09:45 - Bu manzara yılda sadece 15 gün görülüyor09:36 - Otogarlarda maskesiz, sosyal mesafesiz asker uğurlaması09:31 - Türkiye'de hızla artıyor. Koronavirüse göre öldürücülüğü 3 kat fazla09:21 - MEB'den yıl sonu işlemlerine dair 19 maddelik yazı09:15 - Hastanede tedavi gören polis memuru hayatını kaybetti09:06 - Faizlerdeki düşüş sonrasında emlak fiyatları arttı
08:58 - DSİ'den Riva Deresi açıklaması: Planlar 2015'te İBB'ye gönderildi08:46 - Etik Kurul, başkanın lüks villası için inceleme başlattı08:40 - Otobüs biletlerine aile indirimi08:36 - Gıda israfı da 'normalleşme'sin!08:26 - Sağlık Turizminde hedef dünyada ilk 308:16 - Yıllardır oynadığımız ama Türk olduğunu bilmediğimiz oyunlar08:10 - Ev sahibi olabilmek için 2 gün öncesinden sıraya girdiler08:02 - Trump, Washington'daki protestolar için 10 bin asker istedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Meclis Başkanlığı yarışı başlıyor
Kamu kurumlarının personel politikası çıkmazı
Etik Kurul, başkanın lüks villası için inceleme başlattı
Faizlerdeki düşüş sonrasında emlak fiyatları arttı
Otobüs biletlerine aile indirimi
MEB'den yıl sonu işlemlerine dair 19 maddelik yazı
Ev sahibi olabilmek için 2 gün öncesinden sıraya girdiler
İşten çıkarma başladı, kısa fren şart
Hastanede tedavi gören polis memuru hayatını kaybetti
7 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Erkekyerinibilsin 4
bulduğu 60000 lirayı teslim eden taksiciye 31 tl bahşiş vermek 3
trabzonspor'un uefa'dan men edilmesi 1
millet kıraathaneleri 1
sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım 6
dondurma 2
ingiltere 2
kocam isterse çalışabilir 2
ev fiyatlarındaki büyük artış 2
son pişmanlık fayda vermez 1
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Gebze Teknik Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 542 sağlık personeli alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam