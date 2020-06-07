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Etik Kurul, başkanın lüks villası için inceleme başlattı

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, 60 bin lira kira ve 7 bin lira aidatla ultra lüks villa kiralayan ve eşine aldığı yaklaşık 2 milyon TL'lik ciple gündem olan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında inceleme başlattı.
 07 Haziran 2020 08:46
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Etik Kurul, başkanın lüks villası için inceleme başlattı

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 60 bin lira kira ve 7 bin lira aidatla kiraladığı ultra lüks villa ve eşine aldığı yaklaşık 2 milyon TL'lik ciple ilgili olarak medya gündemine gelmişti.

Akpolat, piyasa satış değeri 30 milyon lirayı aşan Boğaz manzaralı villayı pandemi gerekçesiyle ailesini korumak için kiraladığını iddia etmişti. Akpolat villaya aidatlar dahil yılda 804 bin lira ödeyecek.

Önceki gün Twitter'da "Yıllardır inşaat yapıyoruz. Belediye başkanlığı dönemimin çok öncesinden beri faaliyet gösteren başarılı bir inşaat şirketinin ortağıyım. İstanbul'un pek çok ilçesinde ve Beşiktaş'ta projelere imza attım" diyen Akpolat'ın ortağı ve sahibi olduğu Emza Akaryakıt Yapı İnşaat Ticaret LTD şirketinin vergi beyannamelerine bakıldığında hep zarar göstermiş.

Akpolat, şirketini Emrah Gülkanat ile birlikte 100 bin lira sermaye ile kurdu. İTO kayıtlarında 'Konut İnşaat' meslek grubuna kayıtlı olan Akpolat'ın 2016'da kurduğu şirketin belgeleri Akpolat'ı yalanlıyor. 2016, 2017, 2018 ve 2019 tarihlerinde sıfır vergi ödemiş... Akpolat, beyan olunan matrah ile tahakkuk edilen vergiyi ödemediği ortaya çıktı. Tüm beyannamelerinde tahakkuk eden vergi, beyan edilen vergi matrahsız olarak görülüyor.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu medyada yer alan iddialar üzerine inceleme başlattı.
Memurlar.Net
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