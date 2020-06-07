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Faizlerdeki düşüş sonrasında emlak fiyatları arttı

Faiz oranlarındaki düşüş sonrasında tüm emlak fiyatlarında artış yaşanıyor.
 07 Haziran 2020 09:06
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Faizlerdeki düşüş sonrasında emlak fiyatları arttı

Kamu bankaları öncülüğünde faiz oranları sıfır konutlarda 0,64'e, ikinci el konutlarda ise 0,74'e düşürüldü.

Bu karar sonrasında geçen hafta emlak piyasası hareketlendi.

Faiz oranlarındaki düşüş sonrasında emlak sahiplerinin bir kısmı emlak fiyatlarını artırdı.

İşte fiyatlardaki değişime dair 3 örnek;
Memurlar.Net
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