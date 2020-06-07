Hastanede tedavi gören polis memuru hayatını kaybetti
Erciyes Üniversitesi'nde tedavi gören polis memuru hayatını kaybetti.
|07 Haziran 2020 09:15
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ugandalı öğretim görevlisi, çocuğuna 'Karatay' ismini verdi
06 Haziran 2020 23:48
|Türk akademisyenden meslektaşına 'taciz' suçlaması
06 Haziran 2020 19:55
|Köy imamından 'oluklu kertenkele' seferberliği
06 Haziran 2020 16:33
|'Koronavirüsü ellerimizle yeneceğiz'
05 Haziran 2020 17:23
|MEM çalışanı, bulduğu 3 bin 400 TL'yi sahibine teslim etti
04 Haziran 2020 22:16
|Koronavirüse yakalanan doktorun maaşı kesildiği iddiası
04 Haziran 2020 20:05
|Ofislerde kullanılan fotokopi makineleri riskli uyarısı
04 Haziran 2020 16:38
|Korona sonrası binlerce kişi emeklilik ve tayin istiyor
03 Haziran 2020 12:34
|İstanbul Müftüsü'nden Yaz Kuran Kursu ve cemaatle namaz açıklaması
02 Haziran 2020 13:37
|1 ay önce kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti
02 Haziran 2020 13:12