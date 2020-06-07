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Hastanede tedavi gören polis memuru hayatını kaybetti

Erciyes Üniversitesi'nde tedavi gören polis memuru hayatını kaybetti.
 07 Haziran 2020 09:15
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Hastanede tedavi gören polis memuru hayatını kaybetti

Erciyes Üniversitesi'nde tedavi gören polis memuru hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Akkışla İlçe Emniyet Amirliği'nde görev yapan ve bir süredir Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören polis memuru Yüksel Sarıkaya hayatını kaybetti.
İhlas Haber Ajansı
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