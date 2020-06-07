MEB'den yıl sonu işlemlerine dair 19 maddelik yazı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Yılsonu İşlemleri ile Tereddüte Düşülen Hususlar ilişkin 19 maddelik yazı gönderdi.
|07 Haziran 2020 09:21
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Yılsonu İşlemleri ile Tereddüte Düşülen Hususlar ilişkin 19 maddelik yazı gönderdi.
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