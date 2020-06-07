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FETÖ içinde 10 milyon sterlin kavgası

FETÖ, Türkiye'deki gücünü kaybettikçe içindeki kavga, ABD ve Almanya'nın büyük desteğine rağmen büyüyor. Bu da öyle "Memlekete ihanet ettik, darbe yaptık" gibi pişmanlık nedeniyle değil, "para" yüzünden çıkıyor.
 07 Haziran 2020 09:56
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FETÖ içinde 10 milyon sterlin kavgası

FETÖ, Türkiye'deki gücünü kaybettikçe içindeki kavga, ABD ve Almanya'nın büyük desteğine rağmen büyüyor. Bu da öyle "Memlekete ihanet ettik, darbe yaptık" gibi pişmanlık nedeniyle değil, "para" yüzünden çıkıyor.

Zaten "Para, istihbarat ve güç", FETÖ elebaşı Gülen'in başından beri hedef koyduğu ve elde etmek istediği şeylerdi. Kirli imparatorluğu bu üçlü üzerine kurmuştu. Anlaşılan adamları da aynı yolu izliyor.

Bu da Mahir Kaynak'ın şu tespitiyle örtüşüyor:

"Dünya imparatorluğunu ayakta tutan güç paradır ve bu gücü kullanarak savaş çıkarmak, darbe yapmak, rejim değiştirmek geçmişte kullanılan metotlardan daha etkili ve işlevsel hale gelmiştir."

Bu gerçeği FETÖ'cülerin önde gelenleri de bildiği için öncelikleri hep "para"yı ele geçirmek oldu.

Bu da zaman zaman örgüt içi iktidar savaşlarına yol açtı ve bir kısım "Paralı Abiler" deşifre oldu. Bir süre önce FETÖ tam da böyle bir ifşaatla sarsıldı. Sarsıntıya yol açan ise FETÖ'nün polis ayağının önemli isimlerinden firari Önder Aytaç. Aytaç, attığı tweet dizisine şöyle başlıyor:

"Size bu mesajı vicdani, sosyal sorumluluk kapsamında yazıyorum. Zira Bank Asya'nın son Genel Müdürü Ahmet Beyaz'ın gerçek kimliğini, sizin vasıtanızla herkes öğrensin... 'Biz bu adamı böyle bilmiyorduk' mazeretleri olmasın."

Sonra da şu bilgileri veriyor:

"Teyit etmek için 2 aydır beklediğim son vukuatından başlayalım. Hizmete 10 milyon sterlin kazık attı. Yanlış okumadınız arkadaşlar. Teyit almak isteyenler T Bey ve Afrika'daki büyük bir ülkenin hadimi ile irtibata geçebilirler. İngiltere cenahından tek kelime açıklama yok. Ahmet Beyaz'ın baş hamileri olan M.Y., A.Ç. ve T Bey Allah rızası için çıkın bir açıklama yapın."

Firari Aytaç, açık yazmadığı ve kodladığı bu isimlerle, Ahmet Beyaz'ın 2006-2013 yılları arasında ilişkili olduğunu ve Bank Asya Genel Müdürlüğü'ne uzanan hikayesinde onların desteğiyle "paraya" konduğunu anlatıyor.

Bu bir anlamda FETÖ içinde geçmişe uzanan iktidar savaşlarının da ipuçlarını veriyor.

En önemli ismin kim olduğunu da yine şifreli olarak şöyle açıklıyor:

"Bankada olanlardan M.Ö. rahatsızdı.

Dengeleri çok iyi anlayan Ahmet Beyaz, Ali Çelik üzerinden M.Ö. ile işbirliği yapıp kendine yeni pozisyon açtı. Ama bankayı esasen MÖ yönetiyordu." Peki, kimdi bu isimler?

FETÖ'cü Aytaç'ın verdiği isimlerin hiçbiri sıradan isimler değildi. M.Ö. dediği Mustafa Özcan, FETÖ'nün para ve arşiv açısından en kritik adamı. Gülen'in yerine bile geçeceği söyleniyor. M.Y. ise Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil.

"T Bey" ise FETÖ elebaşı Gülen'in Kuzey Irak gibi çok özel operasyonlarda kullandığı Talip Büyük. Üçü de kirli yapının köşe başı isimleri...

Firari FETÖ'cü Aytaç, gariban FETÖ'cülerin sefalet yaşadığını, birçoğunun yargılandığını belirtiyor ve şu tespiti yapıyor:

"Ahmet Beyaz'ın hizmete son kazığı da kallavi oldu. 10 milyon sterlin.

Talip Büyük ve Mustafa Yeşil himayesinde ultra lüks yaşadığı ülkede tekrar finans sektörüne giriyor. Ahmet Beyaz, hizmete ait gayrimenkulleri milyonlarca sterlinin üzerinde satıyor. Farkı da cebine atıyor."

Fazla söze gerek yok, Türkiye'de yüzlerce esnaftan, garip gurebadan toplanan himmet paralarıyla kurulan banka ve holdinglerin nasıl soyulduğunu kendileri anlatıyor. O paralarla şimdi kaçtıkları Pensilvanya, Londra ve Berlin'de lüks içinde yaşıyorlar. Birileri de hala içeride susmaya devam ediyor. Haberiniz olsun, kirli imparatorluk çöküşte...

MAHMUT ÖVÜR
Sabah
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