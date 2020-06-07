1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Servis aracında kavga eden işçi tazminatsız kovuldu

Fabrika servisinde kavga çıkartan işçi tazminatsız şekilde kovuldu.
 07 Haziran 2020 10:13
Yazdır
Servis aracında kavga eden işçi tazminatsız kovuldu

Fabrika servisinde kavga çıkartan işçi tazminatsız şekilde kovuldu.

13 yıldır makine teknikeri olarak çalıştığı fabrikanın personel servis aracında güzergah konusunda sürücüyle kavga eden işçi, direksiyon başındaki sürücüye yumruk attı. Araya giren diğer işçiler kavgayı ayırdı. Diğer işçilerin can güvenliğini de tehlikeye atan kavga işverene aktarılınca olanlar oldu. Patron, kavgayı ilk başlatan ve sürücüye yumruk atan işçiyi tazminat ödemeden işten çıkardı. Saldırıya maruz kalan sürücü ise işine devam etti. 1. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan işçi, iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini, ancak ihtarname gönderilmesine rağmen alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve fazla mesai alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti.

Mahkemede savunma yapan işveren ise personelin içinde bulunduğu servis hareket halindeyken çıkan tartışmada servis şoförünün sürücü koltuğunda davacının yumruklarına maruz kaldığını, başlatılan inceleme sonucunda iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunun 25/II-d bendi gereğince haklı olarak feshedildiğini beyanla davanın reddi gerektiğini dile getirdi. Mahkeme davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne, fazla mesai ücreti talebinin reddine karar verdi. Kararı, davalı temyiz etti.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, servis aracında ilk kavgayı başlatan ve fiziksel saldırıyı gerçekleştiren işçinin kovulmasını yerinde buldu. Yüksek Mahkeme, kavgaya karışan sürücünün ise saldırıya maruz kaldığını ve kovulmamasının eşitsizlik ilkesine aykırı olmadığına hükmetti.

Kararda şöyle denildi: "Somut olayda, mahkemece yapılan değerlendirme ve varılan sonuç, dosya kapsamı ve tarafların iddia ve savunmaları ile örtüşmemektedir. Zira kavga olayının gerçekleştiği tarihte araçta bulunan personellerin dosya içerisinde yer alan yazılı anlatımlarında, tartışmanın davacı tarafından başlatıldığı, dava dışı diğer işçi-araç şoforünün davacıya işyeri yetkilileri ile görüşmesi gerektiği, kendisine verilen talimatın bu yönde olduğu konusunda açıklamalar yaptığı, ancak davacının tartışmayı devam ettirerek şoföre seyir halindeyken yumrukla vurduğu anlaşılmaktadır. Aracın bu nedenle kaza tehlikesi altında durdurulduğu, diğer personelin de bu sırada araç içerisinde olduğu belirtilmiştir. İşyeri kayıtlarına ve tanıkların işverene verdiği yazılı beyanlara itibar edilirse davalı işverenin yumruk atan işçiyi işten çıkarmayıp sadece davacıyı işten çıkarmasının eşit davranma borcunu ihlal ettiği söylenemeyecektir. Yapılacak yeni yargılamada davacı tarafından fiziksel saldırıda bulunulduğunun tanık beyanlarıyla doğrulanması halinde işverence yapılan feshin haklı olduğu sonucuna ulaşılacağından, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekmektedir. Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular göz ardı edilerek eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Hükmün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Elektrik Dağıtım şirketlerinde çalışan personel, kamu görevlisi sayılır mı?
06 Haziran 2020 16:04		 Yargıtay: 'Müsait misin, ben sizin hayranlarınızdan biriyim" sözü cinsel tacizdir
05 Haziran 2020 15:16
Ev satışında 'eş rızası' kararı: Yargıtay resmen onadı
04 Haziran 2020 15:41		 AÖF'de okuyor olmak nafaka ödemeye engel midir?
01 Haziran 2020 12:15
Yargıtay Başkanı müzakerelerin başladığını bildirdi
01 Haziran 2020 11:06		 Primin ödenmemesi de işçiye istifa hakkı verir
30 Mayıs 2020 11:08
Boşanmış kadın çocuğuna soyadını verebilecek
25 Mayıs 2020 19:08		 Yargıtay'dan önemli karar! Retweet yaparken iyice düşünün
25 Mayıs 2020 13:47
Bu hareket tazminatsız kovulma sebebi
24 Mayıs 2020 14:59		 'Seni paramla satın alırım' sözü hakaret sayılmadı
24 Mayıs 2020 11:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:59 - Dini yüksek ihtisaslarda yüz yüze eğitimler yeniden başlıyor13:57 - İstanbul Valiliği, kamu binalarının güçlendirilmesi için ihaleye çıktı13:52 - Sahil Gözetleme Radar Sistemi ilk yazılım paketi teslim edildi13:47 - Bakan Soylu: Türkiye pandemi sürecini en başarılı yöneten ülke13:34 - İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı13:30 - Kalp gölü, doğal güzelliği ile dikkat çekiyor13:24 - Arkadaşları tarafından öldürülüp kayalıklardan atılmış13:15 - Çizgili sırtlanı köpeklere parçalatıp, öldürenlere 30 bin lira ceza12:59 - O ilde 6 günde 200 yeni vaka12:56 - Kaçak FETÖ'cü Üsteğmen sokağa çıkınca yakalandı
12:33 - Bakan Pekcan: Yatırımcılarımıza her türlü desteği vermeye hazırız12:23 - Diyarbakır'ın virüs vakası görülmeyen tek ilçesi unvanını kaybetti12:15 - İzmir-Antalya seyahat süresi 3 saate inecek12:11 - Kuyumcular stokları eritmek için 24 taksit istiyor12:08 - Payitaht Abdülhamid ve Şampiyon'un yeni bölümleri başlayacak12:05 - Türk bilim insanı göz hastalıkları alanında 6 buluşa imza attı12:00 - Virüsü 50 günde yenen hasta: Hiçbir hastalığım yoktu11:53 - Bakan Pakdemirli: 1500 olan denetçi sayımızı 7 bin 4'e çıkardık
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Merdivenden itilen anne, görüntüyü çekenden şikayetçi oldu
Etik Kurul, başkanın lüks villası için inceleme başlattı
Bu ilçenin nüfusu nereden bakarsan o kadar
Meclis Başkanlığı yarışı başlıyor
O ilde 6 günde 200 yeni vaka
Kamu kurumlarının personel politikası çıkmazı
MEB'den yıl sonu işlemlerine dair 19 maddelik yazı
İkinci el otoda mayısta en çok satılanlar belli oldu
Faizlerdeki düşüş sonrasında emlak fiyatları arttı
Türkiye'de hızla artıyor. Koronavirüse göre öldürücülüğü 3 kat fazla
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bulduğu 60000 lirayı teslim eden taksiciye 31 tl bahşiş vermek 1
9 yıldır ligimizde şike olmuyor 1
taşıyıcı annelik 1
Asker uğurlama 1
hazal türesan 1
zonguldak'ın büyükşehir olma isteği 1
ayakkabı mağazasında annesini iterek düşüren kız 1
oğlan dayıya,kız halaya çeker 1
dondurma'da bedava bulmak 5
yo yo etkisi 3
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Gebze Teknik Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 542 sağlık personeli alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam